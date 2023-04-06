Китай отказывается от "безграничной" дружбы: Путин не смог получить желаемого от Пекина, — ISW

Аналитики заявили, что глава Кремля все еще пытается выставить Российскую Федерацию как уважаемую в мире державу.

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Президент РФ Владимир Путин не смог получить от Китая той поддержки, на которую надеялся. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 5 апреля говорится, что заявление посла Китая в ЕС Фу Цуна о риторическом значении слова "безграничная дружба" Китая и РФ говорит о том, что Путин не смог получить желаемой выгоды после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве в марте.

По словам аналитиков, глава Кремля все еще пытается выставить Российскую Федерацию как уважаемую в мире державу, акцентируя внимание на "дружественных" странах. Так, 5 апреля Путин провел онлайн-встречу с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий. Во время этой встречи он говорил об отношениях России с Сирией.

"Путин заявил, что Сирия является надежным партнером, с которым Россия достигла ряда неуказанных договоренностей во время недавней поездки президента Башара Асада в РФ 14 марта", — говорится в отчете.

Кроме того, Путин не смог отказать себе в том, чтобы не обругать США и стран Европейского союза. Он заявил, что именно они якобы виноваты в начале войны в Украине.

Напомним, что 5 апреля посол Китая в ЕС опроверг "безграничную дружбу" Москвы и Пекина. Посол Фу Цун прояснил, что Китай никогда не был на стороне России в войне против Украины и что некоторые люди "специально интерпретируют его позицию неверно", когда речь идет о "безграничной дружбе Москвы и Пекина".

Также сообщалось, что 20 марта росСМИ опубликовали статью Си Цзиньпина об отношениях Китая с РФ. Лидер КНР в очередной раз назвал войну в Украине кризисом и заявил, что Пекин и Москва "будут вносить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации".