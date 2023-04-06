Китай відмовляється від "безмежної" дружби: Путін не зміг отримати бажаного від Пекіна, — ISW

Аналітики заявили, що глава Кремля все ще намагається виставити Російську Федерацію як шановану у світі державу.

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Президент РФ Володимир Путін не зміг отримати від Китаю підтримки, на яку сподівався. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 5 квітня йдеться, що заява посла Китаю в ЄС Фу Цуна про риторичне значення слова "безмежна дружба" Китаю та РФ говорить про те, що Путін не зміг отримати бажаної вигоди після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Москві у березні.

За словами аналітиків, глава Кремля все ще намагається виставити Російську Федерацію як шановану у світі державу, наголошуючи на "дружніх" країнах. Так, 5 квітня Путін провів онлайн-зустріч із врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій. Під час цієї зустрічі він говорив про відносини Росії із Сирією.

"Путін заявив, що Сирія є надійним партнером, з яким Росія досягла низки невказаних домовленостей під час нещодавньої поїздки президента Башара Асада до РФ 14 березня", — йдеться у звіті.

Крім того, Путін не зміг відмовити собі в тому, щоб не лаяти США та країн Європейського союзу. Він заявив, що саме вони нібито винні на початку війни в Україні.

Нагадаємо, що 5 квітня посол Китаю в ЄС спростував "безмежну дружбу" Москви та Пекіна. Посол Фу Цун прояснив, що Китай ніколи не був на боці Росії у війні проти України і деякі люди "спеціально інтерпретують його позицію неправильно", коли йдеться про "безмежну дружбу Москви й Пекіна".

Також повідомлялося, що 20 березня росЗМІ опублікували статтю Сі Цзіньпіна про відносини Китаю з РФ. Лідер КНР вкотре назвав війну в Україні кризою і заявив, що Пекін і Москва "вноситимуть більший внесок у справу прогресу людської цивілізації".