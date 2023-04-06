Впервые в истории: США ввели санкции против представителей судебной власти Грузии

Топ-чиновники, как говорится в заявлении главы Госдепа, злоупотребляли своим должностным положением. Под санкции США попали Михеил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе.

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Государственный департамент США ввел визовые санкции против нескольких высокопоставленных деятелей Высшего совета юстиции Грузии из-за обвинений в крупномасштабных коррупционных схемах. Об этом вчера, 5 апреля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Конкретно под действие санкций попали: Михеил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе. Они и их семьи теперь в "черном" визовом списке.

В отношении представителей судебной власти Грузии такое происходит впервые.

"Эти лица злоупотребляли своим положением на должностях председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и доверие общества к судебной системе Грузии", — заявил государственный секретарь США.

Тем временем, председатель фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия назвал это событие "последним предупреждением олигарху Бидзине Иванишвили".

"Сегодня произошло очень важное событие. Под санкции США впервые попали четверо грузинских судей за причастность к коррупции. Мы неоднократно предупреждали, что это плохо закончится. С первого раза не услышали. Ну что ж, надеюсь сейчас дойдет", — написал он.

31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что грузинское правительство во главе с премьер-министром Иракли Гарибашвили говорит с Москвой "на одном языке".

12 марта Иракли Гарибашвили упрекнул Владимира Зеленского и официальных лиц Украины в поддержке акций протеста, которые прошли в Тбилиси в связи с принятием закона об "иноагентах".

21 февраля, член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа утверждал, что власти Украины требуют от Грузии открыть "второй фронт" в войне с Россией.