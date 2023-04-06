Вперше в історії: США оголосили про санкції проти представників судової влади Грузії

Топчиновники, як йдеться у заяві глави Держдепу, зловживали своїм посадовим становищем. Під санкції США потрапили Міхеїл Чинчаладзе, Леван Мурусідзе, Іраклій Шенгелія та Валеріан Церцвадзе.

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Державний департамент США ввів візові санкції проти кількох високопосадовців Вищої ради юстиції Грузії через звинувачення у великомасштабних корупційних схемах. Про це вчора, 5 квітня, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Конкретно під дію санкцій потрапили: Міхеїл Чинчаладзе, Леван Мурусідзе, Іраклій Шенгелія та Валеріан Церцвадзе. Вони та їхні сім'ї тепер у "чорному" візовому списку.

Стосовно представників судової влади Грузії таке відбувається вперше.

"Ці особи зловживали своїм становищем на посадах голів судів та членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство закону та довіру суспільства до судової системи Грузії", — заявив державний секретар США.

Тим часом голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія назвав цю подію "останнім попередженням олігарху Бідзіні Іванішвілі".

"Сьогодні відбулася дуже важлива подія. Під санкції США вперше потрапили четверо грузинських суддів за причетність до корупції. Ми неодноразово попереджали, що це погано закінчиться. З першого разу не почули. Ну що ж, сподіваюся, зараз дійде", — написав він.

31 березня президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що грузинський уряд на чолі з прем'єр-міністром Іраклі Гарібашвілі розмовляє з Москвою "однією мовою".

12 березня Іраклі Гарібашвілі дорікнув Володимиру Зеленському та офіційним особам України за підтримку акцій протесту, які пройшли у Тбілісі у зв'язку з прийняттям закону про "іноагентів".

21 лютого, член владної партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа стверджував, що влада України вимагає від Грузії відкрити "другий фронт" у війні з Росією.