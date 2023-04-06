Представлял партию Путина: в России внезапно скончался топ-менеджер крупной компании (фото)

По информации журналистов, тело бывшего представителя "Единой России" Игоря Шкурко было обнаружено в следственном изоляторе. Мужчина якобы покончил с собой.

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Игорь Шкурко, первый заместитель гендиректора компании "Якутскэнерго", скончался в следственном изоляторе. Об этом 6 апреля сообщило издание Bild.

Информацию о его смерти получили местные издания, представители которых отметили, что 49-летний Шкурко покончил с собой в следственном изоляторе в Якутске. В Управлении ФСИН РФ по Якутии подтвердили данные, уточнив, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

В сообщении говорится, что его смерть была внезапной. Чиновника подарили в получении взятки в размере нескольких тысяч рублей. Его арестовали 31 марта. Известно, что он был членом партии "Единая Россия". После этого политическая сила решила приостановить его членство.

"Кто такой Игорь Шкурко?

Игорь Шкурко родился в Алдане в феврале 1974 года. По информации " Комсомольской Правды ", до своего назначения "Якутскэнерго" работал гендиректором ОАО "Южно-Якутские электрические сети". Был женат, у него было двое сыновей.

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