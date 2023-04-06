Представляв партію Путіна: у Росії раптово помер топменеджер великої компанії (фото)

За інформацією журналістів, тіло колишнього представника "Єдиної Росії" Ігоря Шкурка було знайдено у слідчому ізоляторі. Чоловік начебто наклав на себе руки.

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Ігор Шкурко, перший заступник гендиректора компанії "Якутскэнерго", помер у слідчому ізоляторі. Про це 6 квітня повідомило видання Bild.

Інформацію про його смерть отримали місцеві видання, представники яких зазначили, що 49-річний Шкурко наклав на себе руки у слідчому ізоляторі в Якутську. В Управлінні ФСВП РФ щодо Якутії підтвердили дані, уточнивши, що ознак насильницької смерті не виявлено.

У повідомленні йдеться про те, що його смерть була раптовою. Чиновника підозрювали в отриманні хабаря у розмірі кількасот тисяч рублів. Його арештували 31 березня. Відомо, що він був членом партії "Єдина Росія". Після цього політична сила вирішила призупинити його членство.

"Хто такий Ігор Шкурко"

Ігор Шкурко народився в Алдані у лютому 1974 року. За інформацією "Комсомольської Правди", до свого призначення "Якутськенерго" працював гендиректором ВАТ "Південно-Якутські електричні мережі". Був одружений та мав двох синів.

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