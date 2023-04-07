"Слабое место США и Японии": в СМИ анонсировали запрет Китаем экспорта технологий

В КНР намерены запретить экспорт высокоэффективных магнитов, используемых в двигателях электромобилей и ограничить транспортировку редкоземельных металлов.

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Китай запретит экспорт технологий редкоземельных металлов, являющихся "слабым местом США и Японии". Об этом 7 апреля сообщило Nikkei Asia.

В КНР подготовили проект по запрещению экспорта технологий редкоземельных металлов. Пекин может использовать их как предложение для улучшения своих позиций в ситуации с полупроводниками, в которых успех есть у Соединенных Штатов.

Китайские чиновники намерены внести поправки в список ограничений экспорта технологий, последний раз обновлявшийся в 2020 году. По данным агентства, КНР введет запрет или ограничит экспорт технологий для переработки и очистки редкоземельных металлов.

В проект внесли 43 поправки или дополнения. Ожидается, что изменения уже начнут действовать в этом году.

"Предлагается запретить или ограничить экспорт сплавов для изготовления высокоэффективных магнитов, полученных из редкоземельных металлов", – говорится в сообщении.

Агентство указывает на то, что высокоэффективные магниты используются, например, в двигателях электромобилей. Китай еще в 2010 году остановил экспорт редкоземельных металлов в Японию, с которой в КНР существует спор вокруг островов Сэнкаку (Дяоюйдао).

Кристофер Рэй, директор Федерального бюро расследований США, 6 апреля заявил, что Китай подробно изучает войну России против Украины и последствия санкционных механизмов на экономику Российской Федерации. В Пекине тщательно анализируют российско-украинскую войну, которая может демонстрировать намерения Китая ворваться на территорию Тайваня. Страну интересует реакция экономики на санкции, вводимые против агрессора.

Также 6 апреля портал Dronedj сообщил, что США начали блокировать китайские дроны. Такие беспилотные, как считают американские специалисты, могут шпионить или заражать компьютерные сети.