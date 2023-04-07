"Слабке місце США та Японії": у ЗМІ анонсували заборону Китаєм експорту технологій

У КНР мають намір заборонити експорт високоефективні магніти, які використовуються у двигунах електромобілів та обмежити транспортування рідкісноземельних металів.

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Китай заборонить експорт технологій рідкісноземельних металів, які є "слабким місцем США та Японії". Про це 7 квітня повідомило Nikkei Asia.

У КНР підготували проєкт щодо заборони експорту технологій рідкісноземельних металів. Пекін може використовувати їх як пропозицію для покращення своїх позицій у ситуації з напівпровідниками, в яких успіх є у Сполучених Штатів.

Китайські посадовці мають намір внести поправки до списку обмежень експорту технологій, який востаннє оновлювався у 2020 році. За даними агентства, КНР запровадить заборону або обмежить експорт технологій для перероблення та очищення рідкісноземельних металів.

До проєкту внесли 43 поправки чи доповнення. Очікується, що зміни вже будуть чинними цього року.

"Пропонується заборонити або обмежити експорт сплавів для виготовлення високоефективних магнітів, отриманих із рідкісноземельних металів", — йдеться у повідомленні.

Агентство вказує на те, що високоефективні магніти використовуються, наприклад, у двигунах електромобілів. Китай ще у 2010 році зупинив експорт рідкісноземельних металів до Японії, з якою у КНР існує суперечка навколо островів Сенкаку (Дяоюйдао).

Крістофер Рей, директор Федерального бюро розслідувань США, 6 квітня заявив, що Китай детально вивчає війну Росії проти України та наслідки санкційних механізмів на економіку Російської Федерації. У Пекіні ретельно аналізують російсько-українську війну, що потенційно може демонструвати наміри Китаю вдертися на територію Тайваню. Країну цікавить реакція економіки на санкції, які запроваджують проти агресора.

Також 6 квітня портал Dronedj повідомив, що США почали блокувати китайські дрони. Такі безпілотними, як вважають американські фахівці, можуть шпигувати або заражати комп'ютерні мережі.