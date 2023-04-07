"Страдал от ломки": в Британии спасли первого в мире пса-алкоголика

Двухлетний пес Коко попал в приют после смерти его хозяина, который приучил лабрадора к градусу. Когда Коко приняли специалисты, у него были судороги, как следствие ломки от алкогольной зависимости.

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В Великобритании впервые кросс-лабрадора пришлось лечить от алкогольной зависимости. Об этом сегодня, 7 апреля, пишет Telegraph

Двухлетний пес Коко попал в приют после смерти его хозяина, который и приучил лабрадора к градусу. Когда Коко приняли специалисты, у него были судороги, как следствие ломки от алкогольной зависимости.

У покойного британца был еще один пес, который также пристрастился к алкоголю. Его спасти не удалось, а вот Коко, к приятному удивлению удалось выздороветь после четырех недель лечения седативными препаратами, чтобы избежать приступов.

Сейчас жизни Коко ничего не угрожает, хотя он продолжает находиться под круглосуточным присмотром, принимает лекарства и нуждается в уходе.

В приюте заявили, что есть надежда на скорый переезд собаки в новую семью, но пока говорить об этом рано.

"Он еще не готов к усыновлению, и хотя физически он, кажется, выздоровел, психически он все еще временами очень беспокоится", — говорят.

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