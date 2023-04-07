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Світ

"Страждав від ломки": у Британії врятували першого у світі пса-алкоголіка

У Британії врятували першого у світі пса-алкоголіка
Фото: The Telegraph | У Британії врятували першого у світі пса-алкоголіка

Дворічний пес Коко потрапив до притулку після смерті його господаря, який привчив лабрадора до градуса. Коли Коко прийняли фахівці, він мав судоми, як наслідок ломки від алкогольної залежності.

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У Великій Британії вперше крос-лабрадора довелося лікувати від алкогольної залежності. Про це сьогодні, 7 квітня, пише Telegraph.

Дворічний пес Коко потрапив до притулку після смерті його господаря, який і привчив лабрадора до градуса. Коли Коко прийняли фахівці, він мав судоми, як наслідок ломки від алкогольної залежності.

У покійного британця був ще один пес, який також був любителем алкоголю. Його врятувати не вдалося, а ось Коко приємно здивував: йому вдалося одужати після чотирьох тижнів лікування седативними препаратами, щоб уникнути нападів.

Зараз життю Коко нічого не загрожує, хоча він продовжує перебувати під цілодобовим наглядом, приймає ліки та потребує догляду.

У притулку заявили, що є надія на швидкий переїзд собаки до нової родини, але поки що говорити про це рано.

"Він ще не готовий до усиновлення, і хоча фізично він, здається, одужав, психічно він все ще часом дуже непокоїться", — кажуть там.

5 квітня ми писали, що в парку Лондона собака напала на поліцейського коня. Кінь отримав серйозні травми.

Раніше Фокус писав, що в США дівчина з 23-кілограмовим собакою в рюкзаку стала зіркою соцмереж. Відеозапис переглянули понад три мільйони разів.

Нагадаємо також, що фермери з Уельсу раніше поділилися відеозаписом "упертої" корови на прізвисько Доріс, який прикидається сплячою, щоб уникнути доїння.