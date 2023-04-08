"Не громче пения птиц": власти Франкфурта удивили требованиями к проведению технофестеваля

Организатор фестиваля Love Family Park заявил, что с учетом требований франкфуртских чиновников он может устроить разве что "шоу канареек".

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В немецком городе Франкфурт установили ограничения шума для проведения техно-фестиваля Love Family Park на территории парка Rebstockpark на уровне 55 децибел, что не превышает громкость пения птиц. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Сообщается, что музыкальное мероприятие должно состояться в июле, однако у организаторов возникли разногласия с местными властями из-за электроспектакля диджея Свена Вэта.

В распоряжение журналистов попало письмо, в котором чиновники потребовали, чтобы в дневное время музыка звучала не громче 55 децибел, а после 20:00 – 50 децибел. Авторы публикации отметили, что с подобной громкостью поют птицы.

"Я могу устроить с этим шоу канареек, но не Love Family Park", — прокомментировал письмо организатор фестиваля Штеффен Чарльз.

Ранее Чарльз уже пошел на уступки чиновникам Франкфурта, сократив количество зрителей с 20 до 10 тысяч. По данным СМИ, для того, чтобы концерт состоялся, нужно разрешение хотя бы на 65 децибел.

"Это было бы так же громко, как телевизор в комнате", — отмечают авторы публикации.

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