"Не голосніше співу птахів": влада Франкфурта здивувала вимогами до проведення технофестевалю

Організатор фестивалю Love Family Park заявив, що з урахуванням вимог франкфуртських чиновників він може влаштувати хіба що "шоу канарок".

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У німецькому місті Франкфурт встановили обмеження шуму для проведення техно-фестивалю Love Family Park на території парку Rebstockpark на рівні 55 децибелів, що не перевищує гучності співу птахів. Про це пише німецьке видання Bild.

Повідомляється, що музичний захід має відбутися у липні, однак в організаторів виникли розбіжності з місцевою владою через електровиставу діджея Свена Вета.

У розпорядження журналістів потрапив лист, в якому чиновники зажадали, щоб у денний час музика звучала не голосніше за 55 децибелів, а після 20:00 – 50 децибелів. Автори публікації зазначили, що з такою гучністю співають птахи.

"Я можу влаштувати з цим шоу канарок, але не Love Family Park", — прокоментував лист організатор фестивалю Штеффен Чарльз.

Раніше Чарльз уже пішов на поступки чиновникам Франкфурта, скоротивши кількість глядачів із 20 до 10 тисяч. За даними ЗМІ, для того, щоб концерт відбувся, потрібен дозвіл хоча б на 65 децибелів.

"Це було б так само голосно, як телевізор у кімнаті", — зазначають автори публікації.

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