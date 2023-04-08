"Неожиданно". Лукашенко в 14-й раз из 16-ти стал победителем "президентского кубка по хоккею"

Кроме самого Александра Лукашенко, в его команде играют Виктор, Дмитрий и Николай Лукашенко. Ни разу президентская команда не оставалась без призового места.

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Команда Александра Лукашенко в четырнадцатый раз стала победителем хоккейного турнира на приз президентского клуба. Об этом сообщает "Зеркало".

В субботу 8 апреля в Беларуси прошел 16-й республиканский любительский турнир на приз Президентского клуба. Против команды Лукашенко сыграла команда сборной Минской области.

В итоге победила сборная Лукашенко со счетом — 6:4.

"Это 14-й выигрыш хоккейной команды Лукашенко. Лишь дважды кубки доставались соперникам из Гомельской и Минской областей. Эти два раза команда Лукашенко без призов не оставалась — занимала второе и третье места", — говорится в сообщении.

В прошлом году во время игры Лукашенко получил клюшкой по голове.

Всего в команде Лукашенко числятся 40 человек. Среди них — Виктор, Дмитрий и Николай Лукашенко, сенатор Дмитрий Басков, выступавшие в НХЛ хоккеисты и другие.

Напомним, 5 апреля Александр Лукашенко накануне встречи с Путиным пошутил о золотовалютном резерве РФ. По его словам, все давно разобрали.

5 апреля аналитики из американского Института изучения войны отметили, что на самом деле Александра Лукашенко вызвали в Москву на "ковер". Они убеждены, что Путин будет давить на лидера Беларуси.

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