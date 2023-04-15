Взрыв на выступлении премьера Японии: нападавший бросил "дымовую бомбу" (видео)

Спецслужбы задержали молодого человека, предположительно, бросившего сигнальную ракету. Инцидент случился менее чем через год после убийства экс-премьера Синдзо Абэ.

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В Японии 15 апреля произошел взрыв на мероприятии с участием премьер-министра Фумио Кисиды. Подробности инцидента приводит издание DW, ссылаясь на японские СМИ.

Фумио Кисида готовился к публичному выступлению перед сотнями японцев в порту города Вакаяма на западе страны и беседовал с кандидатом в нижнюю палату парламента Либерально-демократической партии, когда неизвестный мужчина бросил в их сторону взрывное устройство, которую СМИ назвали "дымовой бомбой", вероятно — дымовую шашку или сигнальную ракету. Премьера быстро эвакуировали и доставили в местное полицейское управление в целости и сохранности.

Еще до взрыва сотрудники службы безопасности схватили мужчину, бросившего предмет. Судя по ролику, пять человек набросились на подозреваемого, повалили на пол, после чего унесли на руках подальше от места происшествия. По данным BBC, полиция арестовала молодого человека по обвинению в препятствовании ведения бизнеса, но пока не дала никаких официальных комментариев.

Фумио Кисида вскоре вернулся в порт, чтобы выступить с запланированной речью. Он извинился перед жителями Вакаямы за происшествие, которое "доставило много беспокойства и неудобств" и добавил, что полиция ведет расследование. Хироши Морияма, член Либерально-демократической партии, возглавляемой Кисидой, обратил внимание: инцидент произошел в разгар избирательной кампании в парламент Японии.

"Это непростительное злодеяние", — прокомментировал он.

В июле 2022 года бывшего премьера Японии Синдзо Абэ обстреляли во время выступления в городе Нара перед выборами в верхнюю палату парламента. В него выстрелили как минимум дважды прямо на улице.

Через несколько часов Синдзо Абэ скончался от полученных огнестрельных ранений в возрасте 67 лет. Его быстро доставили в больницу, но медики не смогли спасти жизнь.

Правоохранители задержали 40-летнего Тэцую Ямагами на месте преступления. Мужчина заявил, что Синдзо Абэ был тесно связан с некой религиозной группой, сломавшей жизнь его матери, поэтому он решил отомстить, застрелив бывшего премьера из самодельного пистолета.