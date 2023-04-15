Вибух на виступі прем'єра Японії: нападник кинув "димову бомбу" (відео)

Спецслужби затримали молоду людину, яка, ймовірно, використала сигнальну ракету. Інцидент трапився менш як через рік після вбивства експрем'єра Сіндзо Абе.

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У Японії 15 квітня стався вибух на заході за участю прем'єр-міністра Фуміо Кісіди. Подробиці інциденту наводить видання DW, посилаючись на японські ЗМІ.

Фуміо Кісіда готувався до публічного виступу перед сотнями японців у порту міста Вакаяма на заході країни та розмовляв з кандидатом у нижню палату парламенту Ліберально-демократичної партії, коли невідомий чоловік кинув у їхній бік вибуховий пристрій, який ЗМІ назвали "димовою бомбою", ймовірно, димову шашку чи сигнальну ракету. Прем'єра швидко евакуювали та доставили до місцевого управління поліції цілим та неушкодженим.

Ще до вибуху співробітники служби безпеки схопили чоловіка, який жбурнув предмет. Судячи з ролика, п'ятеро людей накинулися на підозрюваного, повалили на підлогу, після чого віднесли на руках якомога далі від місця події. За даними ВВС, поліція заарештувала молоду людину за звинуваченням у перешкоджанні ведення бізнесу, але поки не дала жодних офіційних коментарів.

Фуміо Кісіда незабаром повернувся до порту, щоб виступити із запланованою промовою. Він попросив вибачення у жителів Вакаями за подію, яка "завдала багато занепокоєнь і незручностей" і додав, що поліція веде розслідування. Хіроші Моріяма, член Ліберально-демократичної партії, яку очолює Кисіда, звернув увагу: інцидент стався у розпал виборчої кампанії до парламенту Японії.

"Це злодіяння, яке не можна пробачити", — прокоментував він.

У липні 2022 року колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе обстріляли під час виступу у місті Нара перед виборами до верхньої палати парламенту. У нього вистрілили щонайменше двічі прямо на вулиці.

Через кілька годин Сіндзо Абе помер від отриманих вогнепальних поранень у віці 67 років. Його швидко доправили до лікарні, але медики не змогли врятувати життя.

Правоохоронці затримали 40-річного Тецу Ямагамі на місці злочину. Чоловік заявив, що Сіндзо Абе був тісно пов'язаний із якоюсь релігійною групою, яка зламала життя його матері, тому він вирішив помститися, застреливши колишнього прем'єра з саморобного пістолета.