"Внутренние дела страны": в Молдове отрицают объявление главы Татарстана "нежелательным"

В Пограничной полиции отметили, что Рустаму Минниханову отказали во въезде, так как поддержка кандидата на местных выборах не является уважительной причиной для пересечения границы.

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Пограничная полиция Республики Молдова опровергла заявления росСМИ о том, что главу российской Республики Татарстан Рустама Минниханова объявили "нежелательным лицом". Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства 17 апреля.

"Заявления российского чиновника, недавно вернувшегося из нашей страны, о том, что он был объявлен "персоной нон грата" в Молдове являются ложными", — сообщили пограничники.

В ведомстве отметили, целью поездки глава Татарстана Минниханов была поддержка кандидата на местных выборах. По мнению молдавских правоохранителей, это не является уважительной причиной для въезда.

"Власти попросили российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны", — отметили в Пограничной полиции Молдовы.

Скандал с Миннихановым в Молдове — что известно

17 апреля стало известно, что главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову, куда он направлялся на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023". РосСМИ сообщали, что его там якобы объявили "нежелательным лицом".

Сам Минниханов утверждал, что он планировал перелет в молдавскую Гагаузию на Международный конгресс народной дипломатии. Вместе с ним туда также должен был прибыть глава холдинга "Ак-Барс" Иван Егоров. Российский топ-чиновник объяснил, что прилетел в Молдову по приглашению кандидата в главы Гагаузии (южного региона Молдовы) Виктора Петрова и вице-председателя парламента региона Александра Суходольского, которые недавно посещали Татарстан.

Напомним, 14 апреля в Молдове суд приговорил к 15 годам лишения свободы пророссийского политика Илана Шора, который являлся лидером одноименной партии. Сейчас политик находится на территории Израиля, однако глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин в комментарии местному телевидению рассказала, что Кишинев будет настаивать на экстрадиции.

Ранее, 10 марта разведка США сообщала, что Россия готовит почву для свержения власти в Молдове. По словам официального представителя Государственного департамента США Джона Керби, антиправительственные митинги в Кишиневе являются частью плана лояльной к Кремлю партии "Шор".