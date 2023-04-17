"Внутрішні справи країни": у Молдові заперечують оголошення глави Татарстану "небажаним"

У Прикордонній поліції зазначили, що Рустаму Мінніханову відмовили у в'їзді, оскільки підтримка кандидата на місцевих виборах не є поважною причиною для перетину кордону.

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Прикордонна поліція Республіки Молдова спростувала заяви росЗМІ про те, що голову російської Республіки Татарстан Рустама Мінніханова оголосили "небажаною особою". Про це йдеться у повідомленні, опублікованому пресслужбою відомства 17 квітня.

"Заяви російського чиновника, який нещодавно повернувся з нашої країни, про те, що він був оголошений "персоною нон грата" в Молдові, є помилковими", — повідомили прикордонники.

У відомстві зазначили, що метою поїздки голови Татарстану Мінніханнова була підтримка кандидата на місцевих виборах. На думку молдавських правоохоронців, це не є поважною причиною для в'їзду.

"Влада попросила російських чиновників утриматися від втручання у внутрішні справи нашої країни", — зазначили у Прикордонній поліції Молдови.

Скандал із Мініхановим у Молдові — що відомо

17 квітня стало відомо, що голову Татарстану Рустама Мініханова не пустили до Молдови, куди він прямував на Міжнародний конгрес народної дипломатії "Дружба народів — 2023". РосЗМІ повідомляли, що його там нібито оголосили "небажаною особою".

Сам Мінніханов стверджував, що він планував переліт до молдавської Гагаузії на Міжнародний конгрес народної дипломатії. Разом із ним туди також мав прибути голова холдингу "Ак-Барс" Іван Єгоров. Російський топчиновник пояснив, що прилетів до Молдови на запрошення кандидата у глави Гагаузії (південного регіону Молдови) Віктора Петрова та віцеголови парламенту регіону Олександра Суходольського, які нещодавно відвідували Татарстан.

Нагадаємо, 14 квітня у Молдові суд засудив до 15 років позбавлення волі проросійського політика Ілана Шора, який був лідером однойменної партії. Наразі політик знаходиться на території Ізраїлю, проте голова Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін у коментарі місцевому телебаченню розповіла, що Кишинів наполягатиме на екстрадиції.

Раніше, 10 березня, розвідка США повідомляла, що Росія готує ґрунт для повалення влади в Молдові. За словами офіційного представника Державного департаменту США Джона Кербі, антиурядові мітинги у Кишиневі є частиною плану лояльної до Кремля партії "Шор".