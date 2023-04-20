В ISW объяснили, зачем ФСБ проводит зачистку внутренних органов России

Американские аналитики отметили, что в РФ задерживают полицейских, а также увольняют некотрых представителей руководства Росгвардии.

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации совершает масштабную перестройку внутренних органов безопасности с целью усиления контроля Кремля над органами внутренней безопасности. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 19 апреля.

Авторы отчета отмечают, что в течение последних недель ФСБ и МВД массово свершают рейды в Управление внутренних дел Центрального округа Москвы, а также в некоторые столичные районные отделы внутренних дел.

Сообщается, что официальной причиной проверок стала "утечка данных российских силовиков по запросу граждан Украины". В результате в РФ уже задержали нескольких подозреваемых сотрудников полиции.

Кроме того, за последнее время в России был совершен целый ряд арестов и отстранений от должностей среди высшего руководства Росгвардии.

"Кремль может настаивать на таких арестах и ​​расследованиях, чтобы провести капитальный ремонт аппарата внутренней безопасности для изгнания чиновников, выпавших из благосклонности Кремля, и дальнейшего усиления контроля над органами внутренней безопасности", — считают американские аналитики.

Напомним, что 19 апреля двум экс-сотрудникам СБУ, работающим в ФСБ, было предъявлено обвинение в государственной измене. По данным ГБР, они помогают российской стороне атаковать украинские информационные системы.

Мы также писали о том, что по данным эстонской полиции от 12 апреля, ФСБ систематически предпринимает усилия по вербовке граждан Украины, направляющихся из РФ в Эстонию. Беженцев допрашивают, обыскивают, иногда применяют угрозы и насилие.