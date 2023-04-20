В ISW пояснили, навіщо ФСБ проводить зачистку внутрішніх органів Росії

Американські аналітики зазначили, що у РФ затримують поліцейських, а також звільняють деяких представників керівництва Росгвардії.

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Федеральна служба безпеки Російської Федерації здійснює масштабну перебудову внутрішніх органів безпеки з метою посилення контролю Кремля над органами внутрішньої безпеки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 19 квітня.

Автори звіту зазначають, що протягом останніх тижнів ФСБ та МВС масово здійснюють рейди до Управління внутрішніх справ Центрального округу Москви, а також до деяких столичних районних відділів внутрішніх справ.

Повідомляється, що офіційною причиною перевірок став "витік даних російських силовиків на запит громадян України". В результаті у РФ вже затримали кількох підозрюваних співробітників поліції.

Крім того, останнім часом у Росії було здійснено цілу низку арештів і позбавлень посад серед вищого керівництва Росгвардії.

"Кремль може наполягати на таких арештах та розслідуваннях, щоб провести капітальний ремонт апарату внутрішньої безпеки для вигнання чиновників, які випали з прихильності Кремля, та подальшого посилення контролю над органами внутрішньої безпеки", — вважають американські аналітики.

Нагадаємо, що 19 квітня двом ексспівробітникам СБУ, які працюють у ФСБ, було пред'явлено звинувачення у державній зраді. За даними ДБР, вони допомагають російській стороні атакувати українські інформаційні системи.

Ми також писали про те, що за даними естонської поліції від 12 квітня, ФСБ систематично докладає зусиль з вербування громадян України, які прямують з РФ до Естонії. Біженців допитують, обшукують, іноді застосовують погрози та насильство.