У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовное судно с 25 людьми (фото)

По данным южнокорейских журналистов, все члены экипажа были гражданами России, четверо из них пропали без вести.

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В пятницу, 21 апреля у юго-восточного побережья Южной Кореи вспыхнуло рыболовное судно, на борту которого находились 25 граждан Российской Федерации. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на представителей Береговой охраны.

"769-тонное судно перевозило 100 тонн морепродуктов в водах у Ульсана, примерно в 300 км к юго-востоку от Сеула, в направлении России, когда в 00:43 вспыхнул пожар", — говорится в заявлении местных официальных лиц.

Для ликвидации возгорания на российском судне были задействованы спасательные корабли. По данным журналистов, в результате происшествия были травмированы двое людей.

В южнокорейских водах загорелось российское рыболовное судно

Также сообщается, что четверо членов экипажа пропали без вести. К тушению пожара и поиску пропавших россиян спасатели привлекли корабли Военно-морских сил Республики Корея.

Напомним, что 19 апреля в Нижегородской области Российской Федерации вспыхнул пожар на территории химического предприятия научно-производственной компании "Астат". Для ликвидации возгорания спасателям пришлось задействовать более 80 человек и 27 единиц техники.

Ранее, 17 апреля, в центре Москвы загорелось кафе на Бережковской набережной, в результате чего в здании обрушилась кровля. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. По данным МЧС, обошлось без постадавших.

Еще мы писали о том, что 8 апреля стало известно о пожаре в российском селе Солонцы. Пожарные сжигали сухую траву с нарушением техники безопасности, в результате чего у людей сгорели заборы, бани, сараи и заготовленные дрова. Дома, хоть и с трудом, но удалось отстоять.