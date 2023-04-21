Біля берегів Південної Кореї спалахнуло російське рибальське судно з 25 людьми (фото)
За даними південнокорейських журналістів, усі члени екіпажу були громадянами Росії, четверо з них зникли безвісти.
У п'ятницю, 21 квітня, біля південно-східного узбережжя Південної Кореї спалахнуло рибальське судно, на борту якого знаходилися 25 громадян Російської Федерації. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap із посиланням на представників Берегової охорони.
"769-тонне судно перевозило 100 тонн морепродуктів у водах біля Ульсана, приблизно за 300 км на південний схід від Сеула, у напрямку Росії, коли о 00:43 спалахнула пожежа", — йдеться у заяві місцевих офіційних осіб.
Для ліквідації спалаху на російському судні були залучені рятувальні кораблі. За даними журналістів, внаслідок загоряння було травмовано двох людей.
Також повідомляється, що четверо членів екіпажу зникли безвісти. До пошуку зниклих росіян рятувальники залучили кораблі Військово-морських сил Республіки Корея.
Нагадаємо, що 19 квітня у Нижньогородській області Російської Федерації спалахнула пожежа на території хімічного підприємства науково-виробничої компанії "Астат". Для ліквідації спалаху рятувальникам довелося залучити понад 80 осіб та 27 одиниць техніки.
Раніше, 17 квітня, в центрі Москви спалахнуло кафе на Бережківській набережній, внаслідок чого в будівлі повалилася покрівля. Площа пожежі складала 600 кв. За даними МНС, обійшлося без постраждалих.
Ще ми писали про те, що 8 квітня стало відомо про пожежу у російському селі Солонці. Пожежники спалювали суху траву з порушенням техніки безпеки, внаслідок чого у людей згоріли паркани, лазні, сараї та заготовлені дрова. Будинки, хоч і важко, але вдалося відстояти.