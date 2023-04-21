Біля берегів Південної Кореї спалахнуло російське рибальське судно з 25 людьми (фото)

За даними південнокорейських журналістів, усі члени екіпажу були громадянами Росії, четверо з них зникли безвісти.

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У п'ятницю, 21 квітня, біля південно-східного узбережжя Південної Кореї спалахнуло рибальське судно, на борту якого знаходилися 25 громадян Російської Федерації. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap із посиланням на представників Берегової охорони.

"769-тонне судно перевозило 100 тонн морепродуктів у водах біля Ульсана, приблизно за 300 км на південний схід від Сеула, у напрямку Росії, коли о 00:43 спалахнула пожежа", — йдеться у заяві місцевих офіційних осіб.

Для ліквідації спалаху на російському судні були залучені рятувальні кораблі. За даними журналістів, внаслідок загоряння було травмовано двох людей.

У південнокорейських водах спалахнуло російське рибальське судно

Також повідомляється, що четверо членів екіпажу зникли безвісти. До пошуку зниклих росіян рятувальники залучили кораблі Військово-морських сил Республіки Корея.

Нагадаємо, що 19 квітня у Нижньогородській області Російської Федерації спалахнула пожежа на території хімічного підприємства науково-виробничої компанії "Астат". Для ліквідації спалаху рятувальникам довелося залучити понад 80 осіб та 27 одиниць техніки.

Раніше, 17 квітня, в центрі Москви спалахнуло кафе на Бережківській набережній, внаслідок чого в будівлі повалилася покрівля. Площа пожежі складала 600 кв. За даними МНС, обійшлося без постраждалих.

Ще ми писали про те, що 8 квітня стало відомо про пожежу у російському селі Солонці. Пожежники спалювали суху траву з порушенням техніки безпеки, внаслідок чого у людей згоріли паркани, лазні, сараї та заготовлені дрова. Будинки, хоч і важко, але вдалося відстояти.