Прокуратура Беларуси запросила для экс-главреда NEXTA Протасевича 10 лет колонии (видео)

По данным росСМИ, основателю издания Степану Путило запросили 20 лет, а редактору Telegram-канала Яну Рудику – 19 лет лишения свободы. Журналистам вменяют более 10 статей Уголовного кодекса.

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Прокуратура Беларуси запросила 10 лет лишения свободы для бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает российское агентство "Sputnik Беларусь".

Гособвинение просило суд учесть, что Протасевич выполнил условия досудебной сделки, поэтому за ряд статей он не может быть приговорен более чем к половине максимального срока, а за другой ряд статей — не более чем к двум третям срока.

Отметим, что двое других обвиняемых по делу — основатель NEXTA Степан Путило и бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик — находятся за границей и проходят по делу заочно. Государственное обвинение попросило для них 20 и 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.

Как сообщает российское медиа Baza, всем троим прокуратура вменяет более полторы тысячи эпизодов по десяти уголовным статьям. Среди них — организация массовых беспорядков, призывы к санкциям и создание экстремистского формирования. Однако задержать белорусским властям удалось только Протасевича, и очно судить будут его одного.

Судебный процесс начался в феврале 2023 года. Как сообщало государственное агентство "Белта", подсудимые обвиняются более чем в полутора сотнях преступлений, в том числе по статьям об организации массовых беспорядков, призывах к санкциям против Беларуси, создании или руководстве экстремистскими группировками, а также в заговоре с целью захвата власти. Путило обвиняется по 13 уголовным статьям, Рудик — по 12, а Протасевич — по 11 статьям.

Задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги

Напомним, Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 года, когда белорусские авиадиспетчеры заставили самолет авиакомпании Ryanair, которым он летел из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в аэропорту из-за "угрозы взрыва". Расследование, проведенное Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), позже установило, что сообщение о бомбе было заведомо ложным и было передано экипажу по указанию высокопоставленных белорусских правительственных чиновников.

На борту находилась девушка Протасевича, гражданка России Софья Сапега, которая также была задержана. В мае 2022 года суд в Беларуси приговорил ее к шести годам лишения свободы за "разжигание ненависти". В апреле этого года Беларусь начала процедуру возвращения девушки в Россию.

14 июня 2021 года, после принудительной посадки самолета Ryanair с Протасевичем в Беларуси, он появился на брифинге властей и заявил, что "чувствует себя хорошо" и "добровольно сотрудничает со следствием". Однако заявил, что София Сапега оказалась "заложником ситуации".

В мае 2022 года сообщалось, что бывший главный редактор оппозиционного белорусского ресурса NEXTA Роман Протасевич рассказал, что женился.