Прокуратура Білорусі запросила для ексголовреда NEXTA Протасевича 10 років колонії (відео)

За даними росЗМІ, засновнику видання Степану Путило запросили 20 років, а редактору Telegram-каналу Яну Рудику – 19 років позбавлення волі. Журналістам ставлять у провину понад 10 статей Кримінального кодексу.

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Прокуратура Білорусі запросила 10 років ув'язнення для колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Про це у п'ятницю, 21 квітня, повідомляє російське агентство "Sputnik Білорусь".

Держобвинувачення просило суд врахувати, що Протасевич виконав умови досудової угоди, тому за низку статей він не може бути засуджений більш ніж до половини максимального терміну, а за низку статей — не більше ніж до двох третин терміну.

Зазначимо, що двоє інших обвинувачених у справі – засновник NEXTA Степан Путило та колишній редактор Telegram-каналу Ян Рудик – перебувають за кордоном і проходять у справі заочно. Державне звинувачення попросило для них 20 та 19 років позбавлення волі у колонії суворого режиму відповідно.

Як повідомляє російське медіа Baza, усім трьом прокуратура закидає понад півтори тисячі епізодів за десятьма кримінальними статтями. Серед них — організація масових заворушень, заклики до санкцій та створення екстремістського формування. Проте затримати білоруській владі вдалося лише Протасевича, і очно судитимуть його одного.

Судовий процес розпочався у лютому 2023 року. Як повідомляло державне агентство "Белта", підсудних звинувачують більш ніж у півтори сотні злочинів, у тому числі за статтями про організацію масових заворушень, заклики до санкцій проти Білорусі, створення або керівництво екстремістськими угрупованнями, а також у змові з метою захоплення влади. Путило звинувачується за 13 кримінальними статтями, Рудик — за 12, а Протасевич — за 11 статтями.

Затримання Романа Протасевича та Софії Сапеги

Нагадаємо, Романа Протасевича затримали в Мінську 23 травня 2021 року, коли білоруські авіадиспетчери змусили літак авіакомпанії Ryanair, яким він летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлитися в аеропорту через "загрозу вибуху". Розслідування, проведене Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО), пізніше встановило, що повідомлення про бомбу було свідомо хибним і було передано екіпажу за вказівкою високопосадовців урядовців.

На борту була дівчина Протасевича, громадянка Росії Софія Сапега, яка також була затримана. У травні 2022 року суд у Білорусі засудив її до шести років позбавлення волі за "розпалювання ненависті". У квітні цього року Білорусь розпочала процедуру повернення дівчини до Росії.

14 червня 2021 року, після примусової посадки літака Ryanair з Протасевичем у Білорусі, він з'явився на брифінгу влади і заявив, що "почується добре" і "добровільно співпрацює зі слідством". Проте заявив, що Софія Сапега виявилася "заручником ситуації".

У травні 2022 року повідомлялося, що колишній головний редактор опозиційного білоруського ресурсу NEXTA Роман Протасевич розповів, що одружився.