"Правила едины": украинцев не пустили с госфлагом на чемпионат мира по танцам в Кишиневе (видео)

Спорстмены из Украины вышли на церемонию представления с флагом страны. По словам главы Федерации спортивных танцев Молдовы, это запрещает регламент турнира. А Всемирная федерация танцевального спорта не разрешает брать флаг своей или другой страны только на церемонию награждения.

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В Кишиневе 16 апреля проходил чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Украинские танцоры не смоги выйти с флагом своей страны, пишет 20 апреля молдавское издание NewsMaker.

Cпортсменка из Украины Виктория Урсатий обвинила в запрете организатора соревнований — Федерацию спортивных танцев Молдовы. Пары выходили на танцевальный паркет с табличками с названием стран.

Девушка 17 апреля опубликовала в Instagram-аккаунте видео с чемпионата, где она плачет и говорит, что спортсменов не выпустили с флагом Украины.

"Уважаемые друзья, если вы не знаете, как нас встречают в других странах, то нас на мировом чемпионате в Молдове, в Кишиневе, с флагом родной Украины не выпустили на представление стран. Мы сказали, что без флага не пойдем, а нам ответили — не идите", — сказала Урсатий.

В комментарии к видео танцовщица написала, что когда в Украине идет война и гибнут люди, спортсмены не могут молчать и выходить без флага на главную церемонию представления стран на международных соревнованиях.

"Наша задача, как спортсменов, чтобы за границей не забывали, что война продолжается, чтобы наш флаг увидели и помнили. Мы подняли флаг за паркетом, когда назвали Украину… Люди до сих пор считают, что присутствие россиян и белорусов на Олимпиаде — это спорт вне политики, а так не должно быть", — заметила она.

В другом посте спортсменка спрашивает, не стала ли нашивка с флагом Украины причиной того, что она и ее партнер по танцам не прошли во второй финал соревнования. Урсатий добавляет, что директор профессионального дивизиона Украины объясняла, что запрещены любые флаги.

"Вопрос, почему о таком не говорят раньше времени и в чем проблема на международных соревнованиях выходить с нашивкой. Вечером на церемонию были приглашены все пары профессионалы. Мы и еще одна пара из Украины выстроились на представление стран, на которые нас не выпустили и аргументировали запретом. Дальше понеслась эта ситуация", — описала она проблему.

По условиям конкурса, которые прописаны документально, нельзя выходить с флагами на награждение, а не на церемонию представления стран.

Запрет выхода с флагом Украины: позиция организаторов турнира

Глава Федерации спортивных танцев Молдовы Петру Гозуну в комментарии NewsMaker сказал, что все спортсмены должны выходить на церемонию представления не с флагами, а с табличками своих стран. Такие поправки внесли еще в начале текущего года в регламент проведения соревнований.

Представители Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF) донесли эту информацию спортсменам из Украины, добавил он.

"Согласно правилам WDSF, все участники выходят на представление стран без флагов, абсолютно все. Главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил, что с флагами выходить нельзя", — заявил Гозуну.

По его словам, все участники турнира согласились с правилами, кроме украинцев, но исключений из правил не сделали.

"У соревнования есть определенные правила, они касаются всех стран. Украинские спортсмены нарушили регламент: они не вышли на церемонию представления. Это — неуважение к чемпионату, организаторам и правилам Всемирной федерации", — заявил Петру Гозун.

Глава федерации добавил, что Молдова поддерживает Украину и понимает трагедию страны. Никто не препятствовал участникам соревнования выйти с флагом на церемонию награждения, а в зале были вывешены флаги всех стран-участниц чемпионата, заключил он.

Регламент проведения мирового чемпионата, опубликованный на сайте WDSF подразумевает, что флаги стран надо вешать в месте, которое хорошо видно с танцпола. А на церемонии награждения спортсмену нельзя брать флаг своей или другой страны.

Напомним, что в марте в столице Болгарии Софии кандидат в депутаты Атанас Стефанов выбросил флаг Украины со здания муниципалитета. В этот момент ему кричали "Ура!"

Фокус также писал о выступлении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Таврическом дворце на фоне украинского флага. Российские пропагандисты были возмущены, ведь чиновник выступал в городе, где убили военкора Владлена Татарского.