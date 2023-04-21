"Правила єдині": українців не пустили з держпрапором на чемпіонат світу з танців у Кишиневі (відео)

Спортсмени з України вийшли на церемонію представленння з прапором країни. За словами глави Федерації спортивних танців Молдови, це забороняє регламент турніру. А Всесвітня федерація танцювального спорту не дозволяє брати прапор своєї чи іншої країни лише на церемонію нагородження.

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У Кишиневі 16 квітня проходив чемпіонат світу з латиноамериканських танців серед професіоналів. Українські танцюристи не змогли вийти з прапором своєї країни, пише 20 квітня молдавське видання NewsMaker.

Спортсменка з України Вікторія Урсатій звинуватила у забороні організатора змагань — Федерацію спортивних танців Молдови. Пари виходили на танцювальний паркет із табличками, де писалися назви країн.

Дівчина 17 квітня опублікувала в Instagram-акаунті відео з чемпіонату, де вона плаче і каже, що спортсменів не випустили з прапором України.

"Шановні друзі, якщо ви не знаєте, як нас зустрічають в інших країнах, то нас на світовому чемпіонаті в Молдові, у Кишиневі, з прапором рідної України не випустили на виставу країн. Ми сказали, що без прапора не підемо, а нам відповіли — не йдіть", — сказала Урсатій.

У коментарі до відео танцівниця написала, що коли в Україні йде війна та гинуть люди, спортсмени не можуть мовчати та виходити без прапора на головну церемонію представлення країн на міжнародних змаганнях.

"Наше завдання, як спортсменів, щоб за кордоном не забували, що війна триває, щоб наш прапор побачили та пам'ятали. Ми підняли прапор за паркетом, коли назвали Україну... Люди досі вважають, що присутність росіян та білорусів на Олімпіаді — це спорт поза політикою, а так не має бути", — зауважила вона.

В іншому посту спортсменка запитує, чи не стала нашивка з прапором України причиною того, що вона та її партнер не пройшли до другого фіналу змагання. Урсатій додає, що директор професійного дивізіону України пояснювала, що заборонено будь-які прапори.

"Питання, чому про таке не говорять раніше часу і в чому проблема на міжнародних змаганнях виходити з нашивкою. Увечері на церемонію було запрошено всіх пар професіоналів. Ми та ще одна пара з України вишикувалися на подання країн, на які нас не випустили й аргументували забороною".. Далі понеслася ця ситуація", — описала вона проблему.

За умовами конкурсу, які прописані документально, не можна виходити із прапорами на нагородження, а не на церемонію представлення країн.

Заборона виходу із прапором України: позиція організаторів турніру

Глава Федерації спортивних танців Молдови Петру Гозуну у коментарі NewsMaker сказав, що всі спортсмени мають виходити на церемонію вистави не з прапорами, а з табличками своїх країн. Такі поправки внесли ще на початку поточного року до регламенту проведення змагань.

Представники Всесвітньої федерації танцювального спорту (WDSF) повідомили цю інформацію спортсменам з України, додав він.

"Згідно з правилами WDSF, всі учасники виходять на представлення країн без прапорів, абсолютно все. Головний суддя чемпіонату Хайнц Спакер попередив, що з прапорами виходити не можна", — заявив Гозуну.

За його словами, всі учасники турніру погодились із правилами, окрім українців, але винятків із правил не зробили.

"У змагань є певні правила, вони стосуються всіх країн. Українські спортсмени порушили регламент: вони не вийшли на церемонію вистави. Це — неповага до чемпіонату, організаторів та правил Всесвітньої федерації", — заявив Петру Гозун.

Глава федерації додав, що Молдова підтримує Україну та розуміє трагедію країни. Ніхто не перешкоджав учасникам змагання вийти з прапором на церемонію нагородження, а в залі вивісили прапори всіх країн-учасниць чемпіонату, сказав він.

Регламент проведення світового чемпіонату, опублікований на сайті WDSF, передбачає, що прапори країн треба вішати в місці, яке добре видно з танцполу. А на церемонії нагородження спортсмену не можна брати прапор своєї чи іншої країни.

Нагадаємо, що у березні у столиці Болгарії Софії кандидат у депутати Атанас Стефанов викинув прапор України з будівлі муніципалітету. У цей момент йому кричали "Ура!"

Фокус також писав про виступ губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова у Таврійському палаці на тлі українського прапора. Російські пропагандисти обурились, адже чиновник виступав у місті, де вбили військкора Владлена Татарського.