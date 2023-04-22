В президенты США выдвинулся еще один кандидат: что он нем известно

Республиканец и ведущий консервативного ток-шоу Ларри Элдер заявил, что причиной его выдвижения в президенты является безопасность границы, а также то, что он назвал "отсутствием отцов в доме".

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В четверг, 20 апреля американский политик, юрист и ведущий консервативного ток-шоу Ларри Элдер объявил о намерении баллотироваться в президенты и старте своей предвыборной кампании. Об этом пишет CNN.

"Я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — цитируют Элдера журналисты.

Среди причин, которые подтолкнули его к этому решению, политик назвал обеспечение безопасности на границе. Он также выразил беспокойность тем, что он назвал "отсутствием отцов в доме" и указал на то, что демократы называют Америку "системно расистской".

Что известно о Ларри Элдере

Ларри Элдер придерживается консервативных и правых взглядов, входит в Республиканскую партию США. Является сторонником бывшего американского президента Дональда Трампа.

Как отмечают журналисты, Ларри Элдер был основным соперником губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома. Республиканец Элдер не поддерживал большинство ковидных ограничений, а также выступал против безналичного залога и прекращения финансирования полиции.

В течение последних десятилетий Ларри Элдер работал ведущим на телевидении и писал книги. С 2004 года вел собственное консервативное радиошоу "Шоу Ларри Элдера".

Кроме того, он занимался юридической практикой. В 1980 году открыл свою юридическую фирму по подбору персонала Laurence A. Elder & Associates, которой продолжал владеть до 1995 года.

По словам журналистов, на данный момент ведущими кандидатами на должность президента от республиканской партии являются Дональд Трамп, Аса Хатчинсон, Никки Хейли и Вивеком Рамасвами.

Напомним, что 14 апреля Джо Байден заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Близкие помощники и союзники нынешнего президента уже начали предпринимать шаги для создания рабочей карты предвыборной кампании.

Фокус также сообщал 21 апреля о том, что в президентской гонке примет участие племянник 35-го президента Джона Кеннеди. Роберт Кеннеди-младший будет баллотироваться от Демократической партии.

Еще мы писали о том, что экс-президент США Дональд Трамп 26 марта заявил, что сможет остановить войну в Украине "за 24 часа" в случае, если, снова станет лидером США. При этом он не уточнил, как именно собирается достичь мира в Украине.