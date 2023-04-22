У президенти США висунувся ще один кандидат: що про нього відомо

Республіканець та ведучий консервативного ток-шоу Ларрі Елдер заявив, що причиною його балотування в президенти є безпека кордону, а також те, що він назвав "відсутністю батьків у домі".

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У четвер, 20 квітня американський політик, юрист і ведучий консервативного ток-шоу Ларрі Елдер оголосив про намір балотуватися в президенти та старт своєї передвиборчої кампанії. Про це пише CNN.

"Я оголошую, що балотуюсь на пост президента Сполучених Штатів", — цитують Елдера журналісти.

Серед причин, які спонукали його до цього рішення, політик назвав забезпечення безпеки на кордоні. Він також висловив занепокоєння тим, що він назвав "відсутністю батьків у домі" і вказав на те, що демократи називають Америку "системно расистською".

Що відомо про Ларрі Елдера

Ларрі Елдер дотримується консервативних та правих поглядів, входить до Республіканської партії США. Є прихильником колишнього американського президента Дональда Трампа.

Як зазначають журналісти, Ларрі Елдер був основним суперником губернатора Каліфорнії демократа Гевіна Ньюсома. Республіканець Елдер не підтримував більшість ковідних обмежень, а також виступав проти безготівкової застави та припинення фінансування поліції.

Протягом останніх десятиліть Ларрі Елдер працював ведучим на телебаченні та писав книги. З 2004 вів власне консервативне радіошоу "Шоу Ларрі Елдера".

Крім того, він займався юридичною практикою. В 1980 відкрив свою юридичну фірму з підбору персоналу Laurence A. Elder & Associates, якою продовжував володіти до 1995 року.

За словами журналістів, на цей час провідними кандидатами на посаду президента від республіканської партії є Дональд Трамп, Аса Хатчінсон, Ніккі Хейлі та Вівеком Рамасвамі.

Нагадаємо, що 14 квітня Джо Байден заявив про свій намір балотуватися на другий термін. Близькі помічники та союзники нинішнього президента вже почали робити кроки для створення робочої карти передвиборчої кампанії.

Фокус також повідомляв 21 квітня про те, що у президентських перегонах візьме участь племінник 35-го президента Джона Кеннеді. Роберт Кеннеді-молодший балотуватиметься від Демократичної партії.

Ще ми писали про те, що експрезидент США Дональд Трамп 26 березня заявив, що зможе зупинити війну в Україні "за 24 години" у разі, якщо знову стане лідером США. При цьому він не уточнив, як саме має намір досягти миру в Україні.