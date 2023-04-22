"Тор обрел молот": Лукашенко подарил кувалду пропагандисту Азаренку (видео)

Белорусский диктатор провел показательный субботник на мемориальном комплексе "Хатынь", собрав свою бригаду. Особенно он отметил Григория Азаренка — подошел к нему, приобнял, поправил кепку и вручил "подарок".

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Белорусский политик Александр Лукашенко во время субботника в Минске 22 апреля подарил кувалду пропагандисту Григорию Азаренку. Видеофрагмент показал Telegram-канал "Пул первого".

"Первый подарил Азаренку кувалду. По Грише видно, он счастлив. Беларусский Тор обрел свой молот", — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как самоназначенный лидер страны идет в сопровождении людей в камуфляже, останавливается, приобнимает Азаренка и поправляет ему кепку. Далее на камеру Лукашенко вручает ему кувалду и говорил "Чтоб знали".

Лукашенко, Азаренок и бригада садили деревья

Белорусские СМИ пишут, что мероприятие проходило на мемориальном комплексе "Хатынь". Госагентство "БЕЛТА" дополняет, что Александр Лукашенко вместе со своей бригадой высаживал деревья на территории комплекса.

"Теперь здесь появилась небольшая дубовая роща: в ознаменование 80-летия хатынской трагедии высажено 80 дубов", — отметили пропагандисты.

Лукашенко пришел на субботник в черной кепке с налдписью "Беларусь"

До начала работ так называемый лидер Беларуси вместе с директором "Хатыни" Артуром Зельским проверил уровень благоустройства комплекса. Лукашенко посоветовал каждый год что-то делать и "привносить изюминку".

"Еще раз хочу повторить всем вам и тем, кто меня услышит: приходите сюда чаще, приводите с собой детей — своих, соседей, других. Если забудем дорогу в Хатынь — все повторится. Нам надо этого избежать. Жизнь дороже всего", — сказал Александр Лукашенко, выступая на памятном мероприятии в Хатыни месяц назад.

Кувалда стала "брендом" российской ЧВК "Вагнера"

Российские наемники не раз публиковали видео с казнями кувалдой заключенных, которые отказывались воевать на стороне ВС РФ.

Одним из таких был бывший заключенный Евгений Нужин, который прошел процедуру обмена военнопленными между Россией и Украиной.

В феврале появилось видео казни кувалдой заключенного Дмитрия Якущенко. По данным СМИ, он мог в 19 лет получить срок за разбой и убийство в Крыму.

Впоследствии оказалось, что Якущенко жив. Зэк рассказал, что во время плена "наговорил много всего на камеру", так как для него это был якобы единственный способ выжить.