"Тор знайшов молот": Лукашенко подарував кувалду пропагандисту Азарьонку (відео)

Білоруський диктатор провів показовий суботник на меморіальному комплексі "Хатинь", зібравши свою бригаду. Особливо він виділив Григорія Азарьонка — підійшов до нього, обійняв, поправив кепку та вручив "подарунок".

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Білоруський політик Олександр Лукашенко під час суботника у Мінську 22 квітня подарував кувалду пропагандисту Григорію Азарьонку. Відеофрагмент показав Telegram-канал "Пул першого".

"Перший подарував Азарьонку кувалду. Бачимо, що Гриша — щасливий. Білоруський Тор знайшов свій молот", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як самопризначений лідер країни йде у супроводі людей в камуфляжі, зупиняється, обіймає Азарьонка та поправляє йому кепку. Далі на камеру Лукашенко вручає йому кувалду й каже "Щоб знали".

Лукашенко, Азарьонок та бригада садили дерева

Білоруські ЗМІ пишуть, що захід проходив на меморіальному комплексі "Хатинь". Держагентство "БЕЛТА" доповнює, що Олександр Лукашенко разом зі своєю бригадою висаджував дерева на території комплексу.

"Тепер тут з'явився невеликий дубовий гай: на ознаменування 80-річчя хатинської трагедії висаджено 80 дубів", — зазначили пропагандисти.

Лукашенко прийшов на суботник у чорній кепці з написом "Білорусь"

До початку робіт так званий лідер Білорусі разом із директором "Хатині" Артуром Зельським перевірив рівень благоустрою комплексу. Лукашенко порадив щороку щось робити та "привносити родзинку".

"Ще раз хочу повторити всім вам і тим, хто мене почує: приходьте сюди частіше, приводьте із собою дітей — своїх, сусідів, інших. Якщо забудемо дорогу до Хатині — все повториться. Нам треба цього уникнути. Життя найдорожче", — сказав Олександр Лукашенко, виступаючи на пам'ятному заході у Хатині місяць тому.

Кувалда стала "брендом" російської ПВК "Вагнера"

Російські найманці неодноразово публікували відео зі стратами кувалдою ув'язнених, які відмовлялися воювати на боці ЗС РФ.

Одним із таких був колишній ув'язнений Євген Нужин, який пройшов процедуру обміну військовополоненими між Росією та Україною.

У лютому з'явилося відео страти кувалдою ув'язненого Дмитра Якущенка. За даними ЗМІ, він міг у 19 років отримати термін за розбій та вбивство у Криму.

Згодом виявилося, що Якущенко живий. Зек розповів, що під час полону "наговорив багато всього на камеру", оскільки для нього це був нібито єдиний спосіб вижити.