Битва титанов. Илон Маск ответил Стивену Кингу на его предложение по Украине
Маск поинтересовался размером пожертвований, которые сделал в пользу Украины "король ужасов".
Основатель и совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск очень оперативно отреагировал на призыв американского писателя Стивена Кинга, который предложил бизнесмену отдать синюю отметку верификации украинскому благотворительному фонду. На своей странице в Twitter Маск был предельно четким.
"Я пожертвовал Украине 100 миллионов долларов, сколько вы пожертвовали? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны", – говорится в публикации.
Чтобы не быть голословным, Маск добавил твит главы Минцифры Украины Михаила Федорова, в котором тот благодарит за работу старлинков.
"Спасибо @elonmusk. Прежде всяких разговоров о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!" – написал политик в твите от 24 октября прошлого года.
Стивен Кинг с самого начала российского вторжения выступил в поддержку Украины. Он часто пишет о происходящем, открыто называет Путина военным преступником и рекомендует не забывать, что Украина воюет за свободу всего цивилизованного мира.
Кинг является активным сторонником демократов в Штатах, а Илон Маск — сторонник республиканцев. Поэтому между ними случаются публичные конфликты.
Ранее Фокус писал, что работа терминалов Starlink для использования в военных целях украинскими военными ограничена в зонах боевых действий. Это объяснялось страхом Маска перед Третьей мировой войной.