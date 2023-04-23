Битва титанов. Илон Маск ответил Стивену Кингу на его предложение по Украине

Маск поинтересовался размером пожертвований, которые сделал в пользу Украины "король ужасов".

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Основатель и совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск очень оперативно отреагировал на призыв американского писателя Стивена Кинга, который предложил бизнесмену отдать синюю отметку верификации украинскому благотворительному фонду. На своей странице в Twitter Маск был предельно четким.

"Я пожертвовал Украине 100 миллионов долларов, сколько вы пожертвовали? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны", – говорится в публикации.

Чтобы не быть голословным, Маск добавил твит главы Минцифры Украины Михаила Федорова, в котором тот благодарит за работу старлинков.

"Спасибо @elonmusk. Прежде всяких разговоров о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!" – написал политик в твите от 24 октября прошлого года.

Глава Минцифры поблагодарил Илона Маска за работу Starlinks в Украине Фото: Скриншот

Стивен Кинг с самого начала российского вторжения выступил в поддержку Украины. Он часто пишет о происходящем, открыто называет Путина военным преступником и рекомендует не забывать, что Украина воюет за свободу всего цивилизованного мира.

Кинг является активным сторонником демократов в Штатах, а Илон Маск — сторонник республиканцев. Поэтому между ними случаются публичные конфликты.

Ранее Фокус писал, что работа терминалов Starlink для использования в военных целях украинскими военными ограничена в зонах боевых действий. Это объяснялось страхом Маска перед Третьей мировой войной.