Битва титанів. Ілон Маск відповів Стівену Кінгу на його пропозицію щодо України

Маск поцікавився розміром пожертвувань, які зробив на користь України "король жахів".

Related video

Засновник та співвласник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск дуже оперативно відреагував на заклик американського письменника Стівена Кінга, який запропонував бізнесмену віддати синю позначку верифікації українському благодійному фонду. На своїй сторінці у Twitter Маск був гранично чітким.

"Я пожертвував Україні 100 мільйонів доларів, скільки ви пожертвували? До речі, ми відмовилися від грошей Міністерства оборони", – йдеться у публікації.

Щоб не бути голослівним, Маск додав твіт голови Мінцифри України Михайла Федорова, в якому той дякує за роботу старлінків.

"Дякую @elonmusk. Перед усіма будь-якими розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlinks в Україні. Це було критично важливо для України. Ми вдячні вам!" – написав політик у твіті від 24 жовтня минулого року.

Глава Мінцифри подякував Ілоні Маскі за роботу Starlinks в Україні Фото: Скріншот

Стівен Кінг від початку російського вторгнення виступив на підтримку України. Він часто пише про те, що відбувається, відкрито називає Путіна військовим злочинцем і рекомендує не забувати, що Україна воює за свободу всього цивілізованого світу.

Кінг є активним прихильником демократів у Штатах, а Ілон Маск – прихильник республіканців. Тому між ними трапляються громадські конфлікти.

Раніше Фокус писав, що роботу терміналів Starlink для використання у військових цілях українськими військовими обмежено в зонах бойових дій. Це пояснювалося страхом Маска перед Третьою світовою війною.