"Воевал" на Tesla в Москве: сына Дмитрия Пескова уличили во лжи, – СМИ

Действующие и бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" не видели Пескова-младшего фронте. Любимый электрокар сына пресс-секретаря Владимира Путина нарушал ПДД во время его "службы простым артиллеристом", отметили журналисты.

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Автомобиль Tesla, принадлежащий сыну пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николаю Чоулзу, получал штрафы за нарушения ПДД в Москве в то время, как его хозяин якобы воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил 23 апреля Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", проанализировав данные о штрафах.

Чоулз до 28 марта 2023 года был единственным хозяином машины Tesla Model X. По словам очевидцев, это был его любимый автомобиль, и за рулем он всегда ездил сам.

С начала и до конца 2022 года сын Пескова активно передвигался по Москве, отметили авторы.

Электрокар Чоулза на привычных хозяину маршрутах нарушал ПДД в июле и ноябре 2022 года

"В заявленный период "службы" Николая, электрокар на привычных хозяину маршрутах нарушал правила в июле и ноябре 2022 года. Есть все основания полагать, что за рулем был сам Николай", — говорится в сообщении.

Сына Пескова не видели на фронте

Действующие и бывшие артиллеристы ЧВК "Вагнер" сказали "ВЧК-ОГПУ", что не видели Чоулза ни на Соледарском, ни на Бахмутском направлении.

"Ни в расчетах Ураганов, ни тем более за "Рапирами [он не был]", — уточнили они.

По словам знакомых с сыном пресс-секретаря, он никуда не исчезал на долгий период и свой образ жизни менять не намерен.

Российское медиа Sota отмечает, что Tesla Model X была продана неизвестному из Тверской области 28 марта 2023 года, во время якобы нахождения Чоулза на фронте.

Периодически эту машину использовал и Дмитрий Песков. Чоулз продолжает владеть одним из двух полисов ОСАГО, оформленных на электрокар, выяснили журналисты.

Напомним, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 21 апреля рассказывал, как Песков-старший просил его взять Чоулза взять в наемники. Пригожин рассказывал, как сын Пескова работал "простым артиллеристом".

После этого российские пропагандисты начали быстро искать доказательства нахождения Чоулза на фронте. Провластный политолог Сергей Марков перестарался — выставил снимок сына пятого президента Украины Петра Порошенко во время принятия воинской присяги и подписал, что это — сын Пескова.