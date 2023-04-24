"Воював" на Tesla у Москві: сина Дмитра Пєскова піймали на брехні, – ЗМІ

Чинні та колишні бійці ПВК "Вагнер" не бачили Пєскова-молодшого на фронті. Улюблений електрокар сина прессекретаря Володимира Путіна порушував правила дорожнього руху під час його "служби простим артилеристом", зазначили журналісти.

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Автомобіль Tesla, що належить синові прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Миколі Чоулзу, отримував штрафи за порушення правил дорожнього руху в Москві в той час, як його господар нібито воював в Україні у складі ПВК "Вагнер". Про це повідомив 23 квітня Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", проаналізувавши дані про штрафи.

Чоулз до 28 березня 2023 був єдиним господарем машини Tesla Model X. За словами очевидців, це був його улюблений автомобіль, і за кермом він завжди їздив сам.

З початку і до кінця 2022 року син Пєскова активно пересувався по Москві, зазначили автори.

Електрокар Чоулза на звичних господареві маршрутах порушував ПДР у липні та листопаді 2022 року

"У заявлений період "служби" Миколи, електрокар на звичних маршрутах порушував правила у липні та листопаді 2022 року. Є всі підстави вважати, що за кермом був сам Микола", — йдеться у повідомленні.

Сина Пєскова не бачили на фронті

Чинні та колишні артилеристи ПВК "Вагнер" сказали "ВЧК-ОГПУ", що не бачили Чоулза ні на Соледарському, ні на Бахмутському напрямку.

"Ні в розрахунках Ураганів, ні тим більше за "Рапірами [він не був]", — уточнили вони.

За словами знайомих із сином прессекретаря, він нікуди не зникав на довгий період і свій спосіб життя міняти не збирається.

Російське медіа Sota зазначає, що Tesla Model X була продана невідомому з Тверської області 28 березня 2023 року, під час нібито перебування Чоулза на фронті.

Періодично цю машину використав і Дмитро Пєсков. Чоулз продовжує володіти одним із двох полісів ОСАЦВ, оформлених на електрокар, з'ясували журналісти.

Нагадаємо, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 21 квітня розповідав, як Пєсков-старший просив його взяти Чоулза взяти у найманці. Пригожин розповідав, як син Пєскова працював "простим артилеристом".

Після цього російські пропагандисти почали швидко шукати докази перебування Чоулза на фронті. Провладний політолог Сергій Марков перестарався — виставив знімок сина п'ятого президента України Петра Порошенка під час складання військової присяги та підписав, що це — син Пєскова.