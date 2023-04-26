Президент Италии поддержал вступление Украины в Евросоюз в "кратчайшие" сроки (фото)

Лидер Италии высоко оценил приверженность украинского правительства на пути к соблюдению необходимых для вступления в Евросоюз реформ и выразил готовность поддерживать Украину до конца.

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Президент Италии Серджио Маттарелла поддерживает скорейшее вступление Украины в Евросоюз. Об этом утром 26 апреля он сообщил во время официальной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, проходившей в его резиденции в Квиринале, сообщает издание Ansa.

Издание сообщает, что на встрече также присутствовал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таджани.

"Италия выражает твердую убежденность в том, что Украина присоединится к Европейскому Союзу в кратчайшие сроки, и мы ценим приверженность ее правительства к пути реформ, осуществляемых с соблюдением параметров, которые я подтверждаю", – заявил в ходе встречи Маттарелла.

Лидер Италии заявил о том, что Украина может рассчитывать на полную поддержку от его страны во всех сферах и до тех пор, пока это необходимо.

На встрече украинского премьера с лидерами правительства Италии также обсуждались вопросы ядерной безопасности, реконструкции Украины после войны и возможности мирных переговоров.

"Защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины является основополагающей ценностью для всех стран мира, которые верят в свободу народов и личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, уважающий целостность Украины", — обратился Маттарелла к Шмыгалю.

Напомним, в начале марта 2023 года президент Европейского парламента Роберта Метсола, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, заявила, что допускает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в 2023 году.

Также, 20 апреля, по информации издания Euractiv со ссылкой на записку от Европейской службы внешних дел, стало известно, что новым послом Украины в ЕС, предположительно, может стать заместитель генерального директора Европейской комиссии по расширению Катарина Матернова.