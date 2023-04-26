Президент Італії підтримав вступ України до Євросоюзу у "найкоротші" терміни (фото)

Лідер Італії високо оцінив прихильність українського уряду на шляху до дотримання необхідних для вступу до Євросоюзу реформ і висловив готовність підтримувати Україну до кінця.

Related video

Президент Італії Серджіо Маттарелла підтримує якнайшвидший вступ України до Євросоюзу. Про це вранці 26 квітня він повідомив під час офіційної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка проходила у його резиденції у Квіріналі, повідомляє видання Ansa.

Видання повідомляє, що на зустрічі також був присутній заступник прем'єр-міністра, міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Антоніо Таджані.

"Італія висловлює тверду переконаність у тому, що Україна приєднається до Європейського Союзу в найкоротші терміни, і ми цінуємо відданість її уряду до шляху реформ, що здійснюються з дотриманням параметрів, які я підтверджую", – заявив під час зустрічі Маттарелла.

Лідер Італії заявив про те, що Україна може розраховувати на повну підтримку від його країни у всіх сферах і доти, доки це необхідно.

На зустрічі українського прем'єра з лідерами уряду Італії також обговорювалися питання ядерної безпеки, реконструкції України після війни та можливості мирних переговорів.

"Захист незалежності, свободи та територіальної цілісності України є основною цінністю для всіх країн світу, що вірять у свободу народів та особистості. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, який поважає цілісність України", — звернувся Маттарелла до Шмигаля.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Львові заявила, що припускає початок переговорів про вступ України до ЄС вже у 2023 році.

Також 20 квітня, за інформацією видання Euractiv з посиланням на записку від Європейської служби зовнішніх справ, стало відомо, що новим послом України в ЄС може стати заступниця генерального директора Європейської комісії з розширення Катарина Матернова.