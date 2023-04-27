В Кировской области РФ произошла утечка хлора: местных попросили закрыть окна и двери

По словам губернатора Кировской области, сотрудники МЧС РФ продолжают проводить замеры. Пришлось созвать заседание по чрезвычайным ситуациям.

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Утром 27 апреля жители российского населенного пункта Кирово-Чепецк начали жаловаться на сильный запах хлора. На место вызвали спасателей, которые проводят замеры предельно допустимой концентрации веществ. По предварительной оценке, допустимый уровень не повышен. Об этом написал губернатор Кировской области Александр Соколов у себя в Telegram.

"В Кирово-Чепецке в эти минуты проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины", — написал он.

По словам Соколова, он принял доклад по этому вопросу от руководителя ГУ МЧС по Кировской области.

Как пишут российские СМИ, местные начали жаловаться на неприятный запах и белое облако в районе АЗС "Лукойл" в промышленной зоне населенного пункта. Сотрудники МЧС не выявили облака, но отметили сильный запах хлора.

"В целях исключения рисков учащиеся школы №4 отпущены домой, близлежащим детским заведениям было рекомендовано закрыть окна и двери", — говорится в сообщении.

Ранее 27 апреля сообщалось, что мэр города РФ проклял "организаторов" войны в Украине. Так, по словам главы Читы Евения Ярилова, чтобы стать героем в России, нужно "не задумываться" и всегда готовить "свой дух и тело".

Также напомним, что российские журналисты сообщили, что в России паникуют из-за падения дронов в Подмосковье. Массовые полеты БПЛА в Московской области показали наличие "дыр" в российской системе ПВО, говорят эксперты. В ближайшее время стоит ожидать еще больше запусков в сторону Москвы.

Кроме того, в России заочно арестовали украинца. Российский суд избрал гражданину Украины Богдану Цыганенко меру пресечения — два месяца под стражей. Его обвиняют в убийстве по мотиву ненависти.