У Кіровській області РФ стався витік хлору: місцевих попросили закрити вікна та двері

За словами губернатора Кіровської області, співробітники МНС РФ продовжують проводити виміри. Довелося скликати засідання з надзвичайних ситуацій.

Related video

Вранці 27 квітня мешканці російського населеного пункту Кірово-Чепецьк почали скаржитися на сильний запах хлору. На місце викликали рятувальників, які проводять виміри гранично допустимої концентрації речовин. За попередньою оцінкою, допустимий рівень не підвищено. Про це написав губернатор Кіровської області Олександр Соколов у себе в Telegram.

"У Кірово-Чепецьку в ці хвилини відбувається засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Доручив з'ясувати всі обставини й детально проаналізувати причини", — написав він.

За словами Соколова, він ухвалив доповідь з цього питання від керівника ГУ МНС у Кіровській області.

Як пишуть російські ЗМІ, місцеві почали скаржитися на неприємний запах і білу хмару в районі АЗС "Лукойл" у промисловій зоні населеного пункту. Співробітники МНС не виявили хмар, але зафіксували сильний запах хлору.

"З метою виключення ризиків учнів школи №4 відпущено додому, прилеглим дитячим закладам було рекомендовано закрити вікна та двері", — йдеться в повідомленні.

Раніше 27 квітня повідомлялося, що мер міста РФ прокляв "організаторів" війни в Україні. Так, за словами голови Чити Євенія Ярилова, щоб стати героєм у Росії, потрібно "не замислюватися" і завжди готувати "свій дух і тіло".

Також нагадаємо, що російські журналісти повідомили, що в Росії панікують через падіння дронів у Підмосков'ї. Масові польоти БПЛА в Московській області показали наявність "дір" у російській системі ППО, кажуть експерти. Найближчим часом варто чекати ще більше запусків у бік Москви.

Крім того, у Росії заочно заарештували українця. Російський суд обрав громадянинові України Богдану Циганенко запобіжний захід — два місяці під вартою. Його звинувачують у вбивстві з мотиву ненависті.