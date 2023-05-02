Вместе с главами Афганистана и Мьянмы: Путина не пригласили на коронацию Чарльза III, – СМИ

Приглашения на церемонию коронации были отправлены высокопоставленным дипломатам Северной Кореи и Никарагуа.

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Великобритания не приглашала российского диктатора Владимира Путина на коронацию Чарльза III, которая пройдет 6 мая. Об этом сообщает Reuters.

Лондон не направлял приглашения на церемонию коронации короля Карла лидерам России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы, сообщил во вторник британский источник.

По данным издания, были приглашены главы государств, с которыми Великобритания имеет полные дипломатические отношения, а также представители британских королевств и заморских территорий. Приглашения также были отправлены высокопоставленным дипломатам, а не главам государств Северной Кореи и Никарагуа.

Не смог бы посетить коронацию даже с приглашением

Стоит отметить, что президент России не смог бы посетить церемонию коронации Чарльза III в Великобритании, даже если бы его пригласили. Дело в том, что 17 марта Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер на его арест.

В тот же день в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что решение суда не имеет для Российской Федерации никакого значения ни в политической, ни в правовой плоскости. РФ — не подписант Римского статута МУС и не сотрудничает с ним. Таким образом страна не несет никаких обязательств в случае невыполнения предписаний этого органа.

Однако от зарубежных поездок российскому диктатору приходится отказываться. Так, 1 мая Sunday Times сообщало, что представители ЮАР ведут переговоры с руководством РФ касательно присутствия Владимира Путина на саммите BRICS, который в августе пройдет в Йоханесбурге.

Ордер на арест Путина поставил власти страны перед фактом исполнения решения международного суда. "Единственный вариант, который у нас есть — это подключиться через Teams или Zoom из Москвы", — сказал высокопоставленный источник издания.

Напомним, 18 марта бывший судья МУС Владимир Василенко рассказал, что ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же президент этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск. После этого главу государства могут задержать в любой стране, которая является стороной Римского статута МУС.

19 апреля в Национальном собрании Венгрии сторонники правящей партии "Фидес" не проголосовали за документ, предусматривающий арест и выдачу МУС президента Российской Федерации Владимира Путина. Местное издание rtl.hu отметило, что в нынешних условиях венгерское правительство может предоставить убежище Владимиру Путину, обвиняемому в незаконном перемещении детей из оккупированных территорий Украины в Россию.