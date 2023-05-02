Разом із главами Афганістану та М'янми: Путіна не запросили на коронацію Чарльза III, – ЗМІ

Запрошення на церемонію коронації було надіслано високопоставленим дипломатам Північної Кореї та Нікарагуа.

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Великобританія не запрошувала російського диктатора Володимира Путіна на коронацію Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня. Про це повідомляє Reuters.

Лондон не направляв запрошення на церемонію коронації короля Чарльза III лідерам Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели, повідомило у вівторок британське джерело.

За даними видання, було запрошено глав держав, з якими Великобританія має повні дипломатичні відносини, а також представники британських королівств та заморських територій. Запрошення також надіслано високопоставленим дипломатам, а не главам держав Північної Кореї та Нікарагуа.

Не зміг би відвідати коронацію навіть із запрошенням

Варто зазначити, що президент Росії не зміг би відвідати церемонію коронації Чарльза III у Великій Британії, навіть якби його запросили. Річ у тім, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) виписав ордер на його арешт.

У той же день у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що рішення суду не має для Російської Федерації жодного значення ні в політичній, ні в правовій площині. РФ — не підписант Римського статуту МКС і не співпрацює з ним. Таким чином, країна не несе жодних зобов'язань у разі невиконання приписів цього органу.

Проте від закордонних поїздок російському диктаторові доводиться відмовлятись. Так, 1 травня Sunday Times повідомляло, що представники ПАР ведуть переговори з керівництвом РФ щодо присутності Володимира Путіна на саміті BRICS, який у серпні пройде у Йоханесбурзі.

Ордер на арешт Путіна поставив владу країни перед фактом виконання рішення міжнародного суду. "Єдиний варіант, який у нас є, — це підключитися через Teams або Zoom з Москви", — сказало високопоставлене джерело видання.

Нагадаємо, 18 березня колишній суддя МКС Володимир Василенко розповів, що ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися до Гаазького суду для свідчень, якщо ж президент цього не зробить, то Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук. Після цього главу держави можуть затримати у будь-якій країні, яка є стороною Римського статуту МКС.

19 квітня у Національних зборах Угорщини прихильники правлячої партії "Фідес" не проголосували за документ, який передбачає арешт та видачу МКС президента Російської Федерації Володимира Путіна. Місцеве видання rtl.hu зазначило, що за нинішніх умов угорський уряд може надати притулок Володимиру Путіну, який обвинувачується у незаконному переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії.