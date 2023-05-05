Не связан "Будапештом": Путин еще в 2011 году намекнул, что нападет на Украину, — Клинтон

По словам бывшего лидера США, Путин в разговоре очень ясно дал понять, что не собирается придерживаться условий по уважению суверенитета Украины, подписанных его преемником Борисом Ельциным в соглашении "Будапештский меморандум".

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42-й президент США Билл Клинтон еще во время своей встречи в 2011 году в Давосе с лидером Кремля Владимиром Путиным понял, что война в Украине является "лишь вопросом времени". Об этом сообщает издание Financial Times.

По воспоминаниям экс-президента США, Путин в ходе разговора упомянул, что не поддерживает заключенное между Штатами и экс-главой РФ Борисом Ельциным соглашение — Будапештский меморандум, подразумевавший отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

"Путин сказал мне это в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с Борисом Ельциным… Он сказал "Я не согласен с этим и этого не поддерживаю, я им (документом — ред.) не связан", — отмечает Клинтон.

Клинтон не пояснил журналистам, о каких положениях Будапештского меморандума тогда говорил лидер РФ, но, по его словам, именно в тот день он осознал, что будущий конфликт в Украине — "это лишь вопрос времени".

Позиция Клинтона по военному конфликту в Украине

4 апреля 2023 года, в интервью ирландскому вещателю RTÉ, бывший президент Америки признался, что очень сожалеет о своем участии в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах.

Бывший лидер Америки осознал, что несет личную ответственность, поскольку, если бы Украина не согласилась тогда отдать ядерное оружие, Владимир Путин не решился бы на полномасштабное вторжение. В интервью Клинтон призвал США и все цивилизованные страны мира поддержать Украину в вооруженном конфликте.

Будапештский меморандум

Трехсторонне соглашение президентами России Борисом Ельциным, Украины Леонидом Кравчуком и США Биллом Клинтоном об отказе Украины от арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на территории страны после распада СССР, было подписано 5 декабря 1994 года.

Лидеры стран-участников договора, заверили подписями уважение к независимости, суверенитету и территориальным границам независимой Украины.

Исторический момент, решивший судьбу Украины

Также одними из основных пунктов договора были:

Отказ от применения ядерного оружия;

Воздержание от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины;

В случае каких-либо угроз Украине с применением ядерного оружия — требовать от Совета безопасности ООН незамедлительных действий.

Напомним, 5 апреля стало известно, что российские оккупанты в Крыму готовятся к предстоящему контрнаступлению ВСУ, активно развивая сеть окопов и занимаясь постройками фортификационных сооружений.

При этом российские "власти" Крыма ищут для себя недвижимость в Турции и готовят население к эвакуации.