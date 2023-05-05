Не пов'язаний "Будапештом": Путін ще 2011 року натякнув, що нападе на Україну, — Клінтон
За словами колишнього лідера США, Путін у розмові дуже ясно дав зрозуміти, що не збирається дотримуватися умов щодо поваги до суверенітету України, підписаних його наступником Борисом Єльциним в угоді "Будапештський меморандум".
42-й президент США Білл Клінтон ще під час своєї зустрічі у 2011 році в Давосі з лідером Кремля Володимиром Путіним зрозумів, що війна в Україні є "лише питанням часу". Про це повідомляє видання Financial Times.
За спогадами експрезидента США, Путін під час розмови згадав, що не підтримує укладену між Штатами й ексголовою РФ Борисом Єльциним угоду — Будапештський меморандум, який пітверджував відмову України від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.
"Путін сказав мені це у 2011 році, за три роки до того, як він узяв Крим, що він не згоден із документом, який я уклав із Борисом Єльциним… Він сказав: "Я не згоден із цим і цього не підтримую, я ним (документом — ред.) не пов'язаний", — зазначає Клінтон.
Клінтон не пояснив журналістам, про які положення Будапештського меморандуму тоді говорив лідер РФ, але, за його словами, саме того дня він усвідомив, що майбутній конфлікт в Україні — це лише питання часу.
Позиція Клінтона щодо військового конфлікту в Україні
4 квітня 2023 року в інтерв'ю ірландському виданню RTÉ колишній президент Америки зізнався, що дуже шкодує про свою участь у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках.
Колишній лідер Америки усвідомив, що несе особисту відповідальність, оскільки якби Україна не погодилася тоді віддати ядерну зброю, Володимир Путін не наважився б на повномасштабне вторгнення. В інтерв'ю Клінтон закликав США та всі цивілізовані країни світу підтримати Україну в збройному конфлікті.
Будапештський меморандум
Тристороння угода президентами Росії Борисом Єльциним, України Леонідом Кравчуком і США Біллом Клінтоном про відмову України від арсеналу стратегічної ядерної зброї, котра залишилася на території країни після розпаду СРСР, була підписана 5 грудня 1994 року.
Лідери країн-учасників договору запевнили підписами повагу до незалежності, суверенітету й територіальних кордонів незалежної України.
Також одними з основних пунктів договору були:
- Відмова від застосування ядерної зброї;
- Утримання від загрози застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
- У разі будь-яких загроз Україні із застосуванням ядерної зброї вимагати від Ради безпеки ООН негайних дій.
Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що російські окупанти в Криму готуються до майбутнього контрнаступу ЗСУ, активно розвиваючи мережу окопів і займаючись створенням фортифікаційних споруд.
Водночас російська "влада" Криму шукає для себе нерухомість у Туреччині та готує населення до евакуації.