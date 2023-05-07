Эрдоган "приветствовал каждую улицу": на митинг в Стамбуле пришло около 1,7 млн человек (видео)

На предвыборном мероприятии турецкий президент пообещал, что не позволит оппозиции разделить страну. Видео с митинга в свою поддержку политик сопроводил песней, название которой переводится как "Нет другого Эрдогана".

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 мая провел предвыборный митинг в Стамбуле, на который пришли около 1,7 миллиона человек. Об этом он сказал во время выступления перед собравшимися, пишет газета Habertürk.

"Мы очень любим Стамбул. Отсюда до президентства мы шли пешком, теперь мы снова в пути с вами. Сейчас мне дали официальные цифры — пришли 1 миллион 700 тысяч человек. Стамбул, я приветствую каждую улицу, квартал и холм. Как говорит поэт, если мы не любим Стамбул, то что сердце понимает о любви", — сказал он в предвыборной речи.

Видео мероприятия глава государства опубликовал у себя в Telegram. На фоне звучит песня, название которой переводится как "Нет другого Эрдогана".

По словам действующего президента, народ даст ответ 14 мая, в день голосования за будущего лидера страны.

"Мы не разделим нашу страну. Мы не позволим Кемалю Кылычдароглу (лидер Республиканской народной партии Турции, главный оппонент Эрдогана на выборах, — ред.), путешествующему с террористическими организациями, разделить страну", — добавил Эрдоган.

Митинг в поддержку Эрдогана прошел в Национальном саду аэропорта имени Ататюрка

Son Dakika уточняет, что митинг прошел в Национальном саду аэропорта имени Ататюрка. Эрдоган вышел на сцену со своей женой Эмине.

Выборы президента Турции должны пройти 14 мая

Напомним, что 26 апреля в СМИ появилась информация о возможном инфаркте у Реджепа Эрдогана в прямом эфире. Трансляцию на канале Ülke TV прервали после того, как турецкому лидеру стало плохо.

Представители Эрдогана опровергли данные слухи и назвали эти новости дезинформацией. А 27 апреля президент Турции говорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

Президенты обсуждали процесс строительства атомной электростанции "Аккую" в Турции.