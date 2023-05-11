США готовы ослабить санкции против России в обмен на освобождение своих граждан, — CNN

В Белом доме пытаются найти предложения по всему миру, которые могли бы побудить Россию освободить задержанных американцев журналиста WSJ Эвана Гершковича и арестованного в 2020 году якобы за шпионаж Пола Уилана.

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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность смягчения некоторых санкций против России, если она согласится выпустить американских граждан, которых удерживает в заключении. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что в Белом доме пытаются найти предложения по всему миру, которые могли бы побудить Россию освободить задержанных американцев журналиста WSJ Эвана Гершковича и арестованного в 2020 году якобы за шпионаж Пола Уилана.

По словам журналистов, Соединенные Штаты считают обоих мужчин задержанными неправомерно. Сейчас у США нет высокопоставленных российских шпионов, которых можно было бы обменять. Поэтому Вашингтон надеется на помощь союзников.

Издание пишет, что у некоторых стран в заключении находятся российские шпионы. Это Германия, Бразилия, Норвегия, а также неназванные страны бывшего СССР.

К примеру, как сообщается, в Германии находится под стражей бывший полковник российской внутренней разведки по имени Вадим Красиков. Многие считают его одним из первых в списке российских заключенных, которых Москва хочет вернуть.

Правда, пока неизвестно, захотят ли они помочь американцам. Кроме того, США спрашивают советов у государств, которые не удерживают агентов РФ, чтобы понять, что может мотивировать Москву пойти на сделку.

Напомним, что 30 марта стало известно об аресте гражданина США и корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича на территории России. По данным СМИ, он поехал в Екатеринбург, чтобы собрать информацию для своей статьи о ЧВК "Вагнер".

В пятницу, 7 апреля, Эвану Гершковичу официально предъявили обвинение в шпионаже. По версии российского следствия, американский журналист занимался сбором данных о функционировании одного из военно-промышленных предприятий РФ.

На задержание Эвана Гершковича отреагировал Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он призвал всех американских граждан покинуть территорию России.