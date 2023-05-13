В Африке убили одного старейших львов в мире: раскрыта причина трагедии Лункиито

Из-за засухи жищнику стало сложнее охотиться на дичь, поэтому он запрыгнул в загон к домашнему скоту в деревне Олкелуньет.

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В Кении местные жители убили одного из старейших львов мира по кличке Лункиито. Телеканал Sky News выяснил причины и подробности происшествия.

19-летний Лункиито прожил на пять лет дольше, чем средний лев в природе. Он появился на свет в 2004 году и обитал в экосистеме Амбосели-Тсаво — области в Кении, в которую входят четыре национальных парка, где защищают сотни видов диких животных. А 11 мая природоохранная организация Lion Guardians объявила в Instagram о гибели хищника.

"С тяжелым сердцем мы делимся новостью о кончине Лункиито (2004–2023 гг.), старейшего льва-самца в нашей экосистеме и, возможно, в Африке", — написали представители организации.

По данным СМИ, Лункиито убили в деревне Олкелуньет, где он набросился на домашний скот. Как объяснили в Lion Guardians, из-за засухи в этом районе хищникам стало сложнее охотиться и добывать пищу в дикой природе, поэтому голодный лев попытался задрать животное из местной общины, запрыгнув ночью в загон. Владельцы скота не стали мириться с такой ситуацией и напали на зверя.

Представители Lion Guardians добавили, что еще десять лет назад в экосистеме Амбосели-Тсаво не было львов старше 10 лет, однако благодаря усилиям кенийских сообществ продолжительность хи жизни удалось значительно увеличить. Организация пообещала запомнить Лункиито, как символ "стойкости и сосуществования".

В марте писали о гибели самого известного льва в Африке по кличке Боб Джуниор (Сниггве). Зверь, названный в честь певца Боба Марли, правил своим прайдом семь лет, пока молодые самцы не убили его. Вместе с младшим братом Трюггве, Боб был местной звездой, пользуясь большой популярностью у фотографов.

Сообщали также, что британские волонтеры спасают льва Рубена, который пять лет прожил в заброшенном зоопарке российского олигарха на границе Армении и Азербайджана. Он очень долго находился в клетке вдали от представителей своего вида, а потому разучился рычать и "общаться".

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