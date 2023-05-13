В Африці вбили одного з найстаріших левів у світі: розкрито причину трагедії Лункіїто

Через посуху хижакові стало складніше полювати на дичину, тому він застрибнув у загін до худоби в селі Олкелуньєт.

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У Кенії місцеві жителі вбили одного з найстаріших левів світу на прізвисько Лункіїто. Телеканал Sky News з'ясував причини та подробиці події.

19-річний Лункіїто прожив на п'ять років довше, ніж середній лев у природі. Він з'явився на світ у 2004 році і жив в екосистемі Амбоселі-Тсаво — області в Кенії, до якої входять чотири національні парки, де захищають сотні видів диких тварин. А 11 травня природоохоронна організація Lion Guardians оголосила у Instagram про загибель хижака.

"З важким серцем ми ділимося новиною про загибель Лункіїто (2004–2023 рр.), найстарішого лева-самця у нашій екосистемі і, можливо, в Африці", — написали представники організації.

За даними ЗМІ, Лункіїто вбили в селі Олкелуньєт, де він накинувся на худобу. Як пояснили в Lion Guardians, через посуху в цьому районі хижакам стало важче полювати та добувати їжу в дикій природі, тому голодний лев спробував задерти тварину з місцевої громади, застрибнувши вночі у загін. Власники худоби не стали миритися з такою ситуацією та напали на звіра.

Представники Lion Guardians додали, що ще десять років тому в екосистемі Амбоселі-Тсаво не було левів старше 10 років, проте завдяки зусиллям кенійських спільнот тривалість життя вдалося значно збільшити. Організація пообіцяла запам'ятати Лункіїто як символ "стійкості та співіснування".

У березні писали про загибель найвідомішого лева в Африці на прізвисько Боб Джуніор (Сніггве). Звір, названий на честь співака Боба Марлі, правив своїм прайдом сім років, доки молоді самці не вбили його. Разом з молодшим братом Трюггве Боб був місцевою зіркою, користуючись великою популярністю у фотографів.

Повідомляли також, що британські волонтери рятують лева Рубена, котрий п'ять років прожив у покинутому зоопарку російського олігарха на кордоні Вірменії та Азербайджану. Він дуже довго перебував у клітці далеко від представників свого вигляду, а тому розучився гарчати та "спілкуватися".

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