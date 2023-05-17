Слишком огромные и тяжелые: в Австралии 11-летней девочке хотели ампутировать ступни (фото)

В 2019 году врачи планировали ампутировать обе ступни Энджел. Однако медицинский персонал пришел к выводу, что операция слишком опасна. Сейчас у нее есть шанс на выздоровление.

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В Австралии у 11-летнем девочки, по имени Энджел, обнаружили редкое заболевание. Из-за него ее ноги настолько большие, что ей нужна инвалидная коляска. Об этом пишет Daily Star.

Ребенок страдает от синдрома гвоздики. Это редкое заболевание, вызывающее чрезмерный рост тканей, в результате чего ее ноги настолько распухли и отяжелели, что она не может ходить.

Болезненное состояние сильно повлияло на жизнь Энджел, и в 2019 году врачи в Королевской детской больнице в Мельбурне планировали ампутировать обе ее ступни. Однако медицинский персонал пришел к выводу, что операция слишком опасна.

Казалось, что надежды уже нет, пока австралийская гуманитарная работница Мойра Келли не принялась изучать ее случай. После изучения синдрома гвоздики она обнаружила опубликованный во Франции отчет об использовании таблеток алпеллисиба, которые часто применяются для лечения рака молочной железы, для борьбы с этим заболеванием.

Сейчас у девочки есть шанс на выздоровление Фото: 9 News

Затем она отвезла Энджел в Париж для проведения обследования, которое показало, что подросток может принимать это лекарство. Девочка получит свою первую таблетку через несколько недель, и считается, что это лекарство может изменить ее жизнь.

Синдром гвоздики является чрезвычайно редким заболеванием, которое предположительно вызывается мутацией гена PIK3CA.

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