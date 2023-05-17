Занадто величезні та важкі: в Австралії 11-річній дівчинці хотіли ампутувати ступні (фото)

У 2019 році лікарі планували ампутувати обидві ступні Енджел. Проте медичний персонал дійшов висновку, що операція надто небезпечна. Зараз вона має шанс на одужання.

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В Австралії у 11-річної дівчинки, на ім'я Енджел, виявили рідкісне захворювання. Через нього її ноги настільки великі, що їй потрібний інвалідний візок. Про це пише Daily Star.

Дитина страждає від синдрому гвоздики. Це рідкісне захворювання, що викликає надмірне зростання тканин, внаслідок чого її ноги настільки розпухли й обважніли, що вона не може ходити.

Болючий стан сильно вплинув на життя Енджел, і у 2019 році лікарі в Королівській дитячій лікарні в Мельбурні планували ампутувати обидві її ступні. Проте медичний персонал дійшов висновку, що операція надто небезпечна.

Здавалося, що надії вже немає, поки австралійська гуманітарна працівниця Мойра Келлі не почала вивчати її випадок. Після вивчення синдрому гвоздики вона виявила опублікований у Франції звіт про використання таблеток алпеллісібу, які часто застосовуються для лікування раку молочної залози, для боротьби із цим захворюванням.

Зараз дівчинка має шанс на одужання Фото: 9 News

Потім вона відвезла Енджел до Парижа для проведення обстеження, яке показало, що підліток може приймати ці ліки. Дівчинка отримає свою першу таблетку за кілька тижнів, і вважається, що ці ліки можуть змінити її життя.

Синдром гвоздики є надзвичайно рідкісним захворюванням, яке, ймовірно, викликається мутацією гена PIK3CA.

Раніше Фокус писав, що німецька модель подовжила ноги на рекордні 14 см. Терезія Фішер перенесла дві операції, під час яких їй зламали кістки, вживили в них телескопічні штирі і щодня розсовували по міліметру. Дівчина розраховує отримувати великі гонорари завдяки виконаним процедурам.

Також повідомлялося, що бульдог врятував господареві життя, прокусивши його палець до кістки. Девід Ліндсей втратив чутливість у ногах через закупорку двох артерій. Він навіть не помітив, що його пес прокусив палець практично до кістки. Чоловік міг повністю втратити свою ногу, якби вчасно не потрапив до лікарні.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.