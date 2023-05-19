Германия продолжает снабжать военную промышленность РФ в обход санкций, — Spiegel

По информации издания, иногда речь идет об относительно простых микрочипах для использования в беспилотниках, иногда о более сложных компонентах, которые могут быть использованы для управления крылатыми ракетами.

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В обход санкций Россия, вероятно, получает микроэлектронику от немецких компаний по сей день. Об этом 19 мая пишет Spiegel.

Продукция идет на обеспечение российского военно-промышленного комплекса.

Иногда речь идет об относительно простых микрочипах для использования в беспилотниках, иногда о более сложных компонентах, которые могут быть использованы для управления крылатыми ракетами.

Как отмечается, одна только компания Elix-St отправила десятки поставок в Казахстан на общую сумму свыше 800 тысяч евро после начала российского вторжения в Украину.

По информации журналистов, немецкие власти знают об этом экспорте, но до сих пор не обеспокоились. Однако эти соглашения должны привлечь внимание, ведь в период с 2018 по 2021 год фирма поставляла продукцию напрямую в Россию и вообще не экспортировала товары в Казахстан. Компания отвергает обвинения в обходе санкций, утверждая, что товары отправляли в Казахстан и не располагают информацией о переадресации в Россию.

8 мая издание писало, что после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России объем экспорта товаров из Германии в страны СНГ увеличился как минимум в два раза.

Напомним, что в апреле издание Financial Times сообщало, что США и некоторые другие союзники рассматривают возможность почти полной остановки экспорта в Россию.

24 февраля 2023 года стало известно, что страны Европейского союза согласовали 10 пакет санкций против России. В представительстве Швеции в ЕС рассказали, что именно входит в новый санкционный пакет.

Также напомним, что Российская Федерация была исключена из FATF. Так, Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) проигнорировала просьбу Украины добавить в черный список стран высокого риска Россию.