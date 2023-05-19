Німеччина продовжує забезпечувати військову промисловість РФ в обхід санкцій, — Spiegel

За інформацією видання, іноді йдеться про відносно прості мікрочіпи для використання в безпілотниках, іноді про складніші компоненти, які можуть бути використані для управління крилатими ракетами.

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В обхід санкцій Росія, ймовірно, одержує мікроелектроніку від німецьких компаній досі. Про це 19 травня пише Spiegel.

Продукція йде на забезпечення російського військово-промислового комплексу.

Іноді йдеться про відносно прості мікрочипи для використання в безпілотниках, іноді про більш складні компоненти, які можуть бути використані для управління крилатими ракетами.

Як зазначається, лише компанія Elix-St відправила десятки поставок до Казахстану на загальну суму понад 800 тисяч євро після початку російського вторгнення в Україну.

За інформацією журналістів, німецька влада знає про цей експорт, але досі не реагує. Однак ці угоди мають привернути увагу, адже у період з 2018 по 2021 рік фірма постачала продукцію безпосередньо до Росії та взагалі не експортувала товари до Казахстану. Компанія відкидає звинувачення в обході санкцій, стверджуючи, що товари відправляли до Казахстану і не мають інформації про переадресацію до Росії.

8 травня видання писало, що після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії обсяг експорту товарів з Німеччини до країн СНД збільшився щонайменше вдвічі.

Нагадаємо, що у квітні видання Financial Times повідомляло, що США та деякі інші союзники розглядають можливість майже повної зупинки експорту до Росії.

24 лютого 2023 року стало відомо, що країни Європейського союзу погодили 10 пакет санкцій проти Росії. У представництві Швеції в ЄС розповіли, що саме входить до нового санкційного пакету.

Також нагадаємо, що Російська Федерація була виключена з FATF. Так, Міжнародна група із протидії відмиванню брудних грошей (FATF) проігнорувала прохання України додати до чорного списку країн високого ризику Росію.