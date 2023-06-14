В Кении сборщики чая уничтожают машины, предназначенные для замены их ручного труда, — СМИ

По данным журналистов за последний год в нескольких местах произошли столкновения, в ходе которых было сожжено не менее 10 машин для сбора чая.

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Производители чая в Кении сталкиваются с ожесточенными протестами, в результате которых сборщики чая уничтожают новые машины, заменяющие их на работе. Эти протесты являются проявлением проблем, с которыми сталкиваются низкоквалифицированные рабочие из-за растущей автоматизации, применяемой агропромышленными компаниями для сокращения расходов. Об этом 13 июня сообщало американское издание Semafor.

По данным журналистов, за последний год в нескольких местах возникли столкновения, в ходе которых было сожжено не менее 10 машин для сбора чая. Недавние протесты привели к гибели одного протестующего и ранениям нескольких человек, включая 23 сотрудника полиции и рабочих ферм. Кенииская ассоциация производителей чая (KTGA) оценила ущерб в размере 1,2 миллиона долларов (170 миллионов кенийских шиллингов) после уничтожения в мае девяти машин, принадлежащих компании Ekaterra, производителю популярного чая Lipton.

В марте рабочая группа местного правительства рекомендовала чайным компаниям в городе Керичо, крупнейшем центре выращивания чая в стране, принять новое соотношение 60:40 между механизированным и ручным сбором чая. Группа также планирует ввести закон, ограничивающий импорт машин для сбора чая. Николас Кируи, член рабочей группы и бывший генеральный директор KTGA, заявил Semafor Africa, что только в округе Керичо за последнее десятилетие было потеряно 30 000 рабочих мест из-за механизации.

"Мы провели общественные слушания во всех округах и с различными группами, и в большинстве случаев услышали, что машины должны быть устранены", — отметил Кируи.

Механизированный сбор чайного урожая в Кении

В 2021 году Кения стала третьим крупнейшим экспортером чая в мире, отправив на международные рынки продукцию на сумму 1,2 миллиарда долларов, сообщает издание. Ведущие транснациональные компании, такие как Browns Investments, George Williamson и Ekaterra (которая в июле 2022 года была продана частной акционерной компании Unilever), владеют около 200 000 акров земли в регионе Керичо и перешли на механизированный сбор урожая.

Согласно информации, некоторые машины могут заменить работу до 100 сборщиков чая. Правительственная рабочая группа выяснила, что использование одной машины позволяет снизить затраты на сбор чая до 3 центов (4 кенийских шиллинга) за килограмм по сравнению с 11 центами (15,32 шиллинга), которые требуются для ручного сбора.

Эксперты частично связывают высокий уровень безработицы в Кении, который является самым высоким в Восточной Африке, с автоматизацией в различных отраслях, включая банковское дело и страхование. К концу последнего квартала 2022 года около 13,9% кенийцев трудоспособного возраста (старше 16 лет) либо не имели работы, либо находились в длительном безработном состоянии.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что кенийский судья выдал временный запрет компании Meta и кенийской аутсорсинговой фирме Sama расторгать контракты с модераторами контента до вынесения решения о законности их увольнения.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Кении умерла старейшая в мире ученица младших классов Присцилла Ситиеней, ей было 99 лет.